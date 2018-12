Harfang obtient des tills aurifères et agrandit sa propriété Serpent (Baie-James, Québec)







MONTRÉAL, 10 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. ("Harfang") (TSX-V: HAR) a le plaisir d'annoncer que plusieurs échantillons de till prélevés lors du levé d'automne 2018 dans le secteur de l'indice Mista (propriété Serpent) contiennent des quantités anomales de grains d'or. Les nouvelles cibles d'exploration générées au nord (en amont glaciaire) du levé de till ont mené à l'acquisition par désignation sur carte de 40 claims au nord de Mista (Figure 1).



Ce levé de till, couvrant une superficie de 2,6 km x 2,2 km, a permis de récupérer 27 échantillons espacés d'environ 500 m. L'objectif de ce levé était de tester la signature géochimique de la zone Mista dans la couverture quaternaire et d'identifier de possibles corridors minéralisés dans la portion ouest de l'indice. Les résultats de till démontrent clairement que le nombre de grains d'or (incluant des grains d'or délicats « pristine ») est plus important dans les portions nord-ouest et sud-ouest du levé. Les échantillons aurifères (jusqu'à 11 grains d'or au total) au nord-ouest contiennent de la scheelite (jusqu'à 30 grains), alors que ceux au sud-ouest (jusqu'à 17 grains d'or au total) contiennent de la loellingite (jusqu'à 7 grains) suggérant deux sources distinctes. La scheelite et la loellingite sont des minéraux indicateurs pour les gisements aurifères. Huit échantillons ont des valeurs calculées en or visible dans les concentrés de minéraux lourds comprises entre 0,1 et 249,2 g/t Au. Cette très haute valeur calculée est causée par un grain d'or grossier de 1,43 mm x 0,55 mm x 0,50 mm. L'interprétation actuelle basée sur une trainée de dispersion glaciaire vers le sud-ouest fait ressortir deux sources possibles des tills aurifères, l'une associée à la loellingite et l'autre associée à la scheelite. Aucune phase d'exploration n'a jamais été réalisée dans la région source des grains de scheelite (Figure 2).

Compte tenu des résultats encourageants obtenus lors du levé de till de l'automne, Harfang prévoit procéder à d'autres levés similaires. D'abord, il est primordial d'augmenter la couverture du levé de l'automne et de resserrer certaines mailles d'échantillonnage afin de circonscrire les sources des tills aurifères. Ensuite, d'autres secteurs d'intérêt (p. ex. l'indice Langelier) devront être couverts par un tel levé.

Fortement encouragée par les minéralisations à Cu-Au-Ag du secteur Mista et par les valeurs aurifères obtenues dans les tills, la société est en train de planifier un levé de géophysique dans cette portion de la propriété Serpent. Les prochains travaux d'exploration incluront aussi de la prospection et de la cartographie géologique. Le récent ajout de claims entre les indices Langelier et Mista assure à Harfang l'exclusivité des travaux d'exploration dans ce secteur affleurant qui n'a jamais été exploré.

À propos de la propriété Serpent

La propriété Serpent, entièrement détenue par Harfang et sans royauté, inclut maintenant 295 claims pour une superficie totale de 15 267 ha. La propriété est située à 80 km au SSE de la localité de Radisson et à seulement 10 km à l'est de la route de la Baie-James. Les lithologies sont principalement associées au Complexe de Langelier formé de tonalite et de diorite foliées à gneissiques et interprété comme un socle crustal archéen sur lequel s'est déposé un assemblage volcano-sédimentaire partiellement préservé sur la propriété.

Les récents travaux ont mis au jour deux zones minéralisées significatives, soit l'indice Langelier (91,48 g/t Au sur 0,45 m [rainure]) et l'indice Mista (1,12% Cu, 0,23 g/t Au et 8,68 g/t Ag sur 10 m, incluant 2,09% Cu, 0,45 g/t Au et 16,4 g/t Ag sur 4 m [rainure]).

Contrôle de la qualité

Les échantillons de till ont été prélevés par l'équipe d'Harfang et envoyés chez Overburden Drilling Management [ODM] (Nepean, Ontario). Ce laboratoire a procédé au comptage des grains, à l'identification de certains minéraux indicateurs et à la détermination morphologique des grains d'or à partir des concentrés de minéraux lourds non magnétiques. Le nombre de grains mentionné dans le texte et présenté dans les figures n'a pas été normalisé à 10 kg étant donné que les échantillons soumis à ODM avaient des poids très similaires variant entre 12,2 et 14,5 kg.

À propos d'Harfang

Harfang est une société d'exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d'exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l'entremise d'ententes avec des compagnies d'exploration et minières d'envergure.

Ce communiqué de presse a été préparé et approuvé par François Goulet, géo., Président et Chef de la direction, une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site web d'Harfang : www.harfangexploration.com.

François Goulet, Président et Chef de la direction

Tél : 514 940-0670 #339

Courriel : fgoulet@harfangexploration.com

Web : www.harfangexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs qui comportent des risques et incertitudes qui pourraient modifier de manière appréciable les résultats visés. Ces risques et incertitudes incluent ceux décrits dans les rapports périodiques incluant le dépôt de documents effectué par Harfang auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières.

Deux photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux liens suivants :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63f78719-f3f2-4ada-99d3-b320751a0c48

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/881a3c05-8826-4bc2-b4b4-0cdc9031c9e0

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :