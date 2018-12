Venture Global LNG obtient 220 millions $ de nouveaux capitaux grâce à une facilité de crédit de Morgan Stanley Senior Funding, Inc.







ARLINGTON, Virginie, 7 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. a annoncé la conclusion d'un prêt-relais de 220 millions $ avec Morgan Stanley Senior Funding, Inc. et les prêteurs associés. Sous réserve du respect des conditions suspensives usuelles, le produit du prêt sera immédiatement et intégralement disponible, ce qui permettra de mener à bien les travaux d'ingénierie et de démarrer les travaux de construction du site pour le projet d'exportation de GNL de Calcasieu Pass, de 10 millions de tonnes par an (MTPA) et ce dès réception des approbations réglementaires et avant la décision d'investissement finale officielle.

Les co-PDG Mike Sabel et Bob Pender ont déclaré, ensemble : « Dès le départ, Morgan Stanley a reconnu notre stratégie innovante et notre exigence et a toujours été un partenaire à long terme, très apprécié par notre équipe. Ces 220 millions $, qui viennent s'ajouter aux 635 millions $ en fonds propres que nous avons réunis à ce jour, nous permettront à court terme de parachever l'ingénierie avancée, d'acheter des équipements et de démarrer les activités de construction sur nos installations de Calcasieu Pass, tout en réduisant les risques de bouleversement de l'échéancier pour nos clients au moment de l'enlèvement. »

Les installations de Calcasieu Pass, de 10 MTPA, emploieront une solution intégrale de GE Oil & Gas, LLC, appartenant à Baker Hughes, une société de GE (BHGE), et utiliseront des trains de liquéfaction de taille moyenne, modulaires, fabriqués en usine. Kiewit, l'entrepreneur de GNL choisi par Calcasieu Pass pour l'ingénierie, l'achat et la construction (EPC - de l'anglais Engineering, Procurement, and Construction) déclenchera la construction de l'installation dès réception de toutes les approbations réglementaires requises, parmi lesquelles l'ordonnance définitive de l'U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC), qui devrait être publiée au plus tard le 22 janvier 2019. Le projet a conclu des accords exécutoires d'une durée de 20 ans avec des partenaires de classe mondiale, dont Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol et PGNiG.

La société conçoit également l'usine d'exportation de GNL de Plaquemines, de 20 MTPA, dans la Paroisse de Plaquemines (Louisiane), qui a signé avec PGNiG son premier accord exécutoire pour 20 ans. En 2019, Venture Global LNG entend prendre de manière officielle des décisions définitives en matière d'investissement (DIF - Final investment decisions) pour ses projets de GNL de Calcasieu Pass et de Plaquemines LNG.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur de GNL à long terme et à bas coût, extrait des bassins riches en ressources de gaz naturel d'Amérique du Nord. Le système pour procédé de liquéfaction de Venture Global LNG aura recours à une série de produits efficaces et fiables fournis par BHGE. Venture Global LNG conçoit actuellement l'installation de Venture Global Calcasieu Pass, de 10 MTPA (sur un site d'environ 400 hectares, situé à l'intersection du Calcasieu Ship Channel et du golfe du Mexique) et l'installation de GNL de Venture Global Plaquemines, de 20 MTPA (sur un site d'environ 250 hectares dans la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane, à 48 kilomètres au sud de La Nouvelle-Orléans sur le fleuve Mississippi). Venture Global a collecté 855 millions $ de capital à ce jour pour soutenir le développement de ses projets. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.venturegloballng.com.

