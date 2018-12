Le premier ministre annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publique







OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Andrea Lyon, actuellement sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet, devient conseillère principale auprès du Bureau du Conseil privé, à compter du 7 janvier 2019, et jusqu'à sa retraite de la fonction publique, prévue à la fin du mois de janvier 2019.

Catherine Blewett, actuellement sous-ministre des Pêches et des Océans, devient sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet, à compter du 7 janvier 2019.

Timothy Sargent, actuellement sous-ministre du Commerce international, devient sous-ministre des Pêches et des Océans, à compter du 7 janvier 2019.

John Hannaford, actuellement conseiller en matière de politique étrangère et de défense auprès du premier ministre, devient sous-ministre du Commerce international, à compter du 7 janvier 2019.

David Morrison, actuellement sous-ministre délégué des Affaires étrangères et représentant personnel du premier ministre (sherpa) pour le sommet du G7, devient conseiller en matière de politique étrangère et de défense auprès du premier ministre, à compter du 7 janvier 2019 et conserve son poste de représentant personnel du premier ministre (sherpa) pour le sommet du G7.

Ron Parker, actuellement président de Services partagés Canada, devient conseiller principal auprès du Bureau du Conseil privé, à compter du 17 décembre 2018. M. Parker rejoindra la Rotman School of Management de la University of Toronto, en tant que collaborateur invité en matière de politiques publiques jusqu'à sa retraite de la fonction publique, prévue à la fin du mois de février 2019.

Paul Glover, actuellement président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, devient président de Services partagés Canada, à compter du 7 janvier 2019.

De plus, le premier ministre félicité Andrea Lyon, sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet, et Ron Parker, président de Services partagés Canada, à l'occasion de leur retraite en janvier et en février 2019. Le premier ministre les a remerciés pour leurs réalisations remarquables au cours de leurs carrières. Il a également souligné le dévouement et l'engagement dont ils ont fait preuve en servant les Canadiens.

Notes biographiques

