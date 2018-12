16e Guignolée du Dr Julien, le samedi 15 décembre 2018 - Encourageons les enfants à se réaliser







La Fondation du Dr Julien lance sa 16e Guignolée au profit de la pédiatrie sociale en communauté, une approche de proximité offrant des soins et services globaux de santé aux enfants en état de vulnérabilité.

MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La 16e Guignolée du Dr Julien se tiendra le samedi 15 décembre de 9 h à 17 h. Cette grande collecte est un appel à la générosité de la population afin de récolter des dons au profit des centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) de la Fondation du Dr Julien et d'offrir des services globaux de santé aux enfants en état de grande vulnérabilité.

« La Guignolée est un moment clé de l'année pour la Fondation, puisqu'elle nous permet de sensibiliser la communauté à la cause des enfants les plus vulnérables au Québec et à l'importance de les garder en santé. L'argent recueilli durant la Guignolée représente près du tiers des fonds nécessaires à l'offre de nos soins et services. Les contributions du grand public et des entreprises demeurent donc essentielles pour nous aider à soigner et outiller le plus d'enfants possible », explique le Dr Gilles Julien, pédiatre social, président fondateur et directeur général de la fondation qui porte son nom. Voir le témoignage du Dr Julien.

Trois centres experts

La Fondation du Dr Julien chapeaute les 3 centres de services, d'expertise et de formation en pédiatrie sociale en communauté à Montréal : le centre Assistance d'enfants en difficulté (AED) dans le quartier Hochelaga, le Garage à musique (GAM) dans le quartier Maisonneuve, ainsi que le Centre de services préventifs à l'enfance (CSPE) dans le quartier Côte-des-Neiges. En 2017, plus de 2 600 jeunes ont bénéficié de 32 800 interventions directes suivant une évaluation médicale complète et approfondie, que ce soit pour des suivis médicaux, psychosociaux, juridiques, psychoéducatifs et éducatifs; des thérapies innovantes (art-thérapie, ergothérapie et musicothérapie) et des services spécialisés (orthophonie, psychologie, pédopsychiatrie et neuropsychologie, et la pratique collective de la musique). Cette année, ces 3 centres ouvriront leurs portes au public la journée de la Guignolée. Voir le témoignage de Gaëlle Vekemans, directrice du centre AED.

Une nouvelle adresse pour le CSPE

Le CSPE est nouvellement établi au 3600, rue De Kent, dans une maison ancestrale de Montréal, datant de 1825, rénovée et mise à la disposition des enfants et des familles par un grand donateur et membre du conseil d'administration de la Fondation, Michel-Éric Fournelle. C'est un endroit exceptionnel pour le CSPE qui joue un rôle formidable dans l'intégration et l'inclusion des familles immigrantes, installées dans le quartier. En plus des soins de pédiatrie sociale en communauté, le CSPE propose des services facilitant la rentrée scolaire des enfants, comme le Camp accès à l'école, et l'adaptation en classe grâce à la dramaturgie ou l'aide aux devoirs.

L'innovation sociale comme moteur de développement

La Fondation du Dr Julien ne cesse d'innover pour outiller les enfants et leurs familles, les stimuler et les encourager à croire en leur plein potentiel dans le respect de l'ensemble de leurs droits fondamentaux. C'est pourquoi Me Hélène (Sioui) Trudel, directrice fondatrice, droit intégré, innovation sociale et développement à la Fondation, a mis sur pied le Garage à musique en 2009, un centre spécialisé de pédiatrie sociale en communauté qui intègre les connaissances en neurosciences. L'équipe favorise l'épanouissement des jeunes à travers la pédiatrie sociale en communauté, le Centre d'accès scolaire et la pratique collective de la musique comme outil puissant de développement. Aujourd'hui, plus de 700 enfants et jeunes le fréquentent chaque semaine.

Me Trudel a aussi lancé en 2017, le projet-pilote Familles Enfants Réseaux (FER), pour outiller les enfants de 9 à 13 ans issus d'un milieu difficile, par le biais d'ateliers sur la connaissance de leurs droits et obligations, des outils de communications pacifiques et d'entrepreneuriat social. Le but étant de bâtir un cercle protecteur au sein de leur communauté, les adultes sont invités à participer aux ateliers qui leur sont destinés pour acquérir des notions sur les droits de l'enfant, des outils d'accompagnement et pour former des familles d'entraide.

À travers le Québec

Les autres CPSC au Québec tiendront aussi leur propre guignolée cette même journée, de façon autonome, mais en lien avec la Fondation du Dr Julien. L'argent amassé dans chacun des centres servira à financer les soins et services offerts dans leur communauté. Il y a actuellement 21 CPSC certifiés à l'approche du Dr Julien et 10 en voie de certification, en plus des 3 centres d'expertise que chapeaute la Fondation. Ensemble, les CPSC offrent des services professionnels à près de 7 300 enfants, ainsi qu'à leur famille, à travers tout le Québec, en lien avec le milieu et les établissements.

Programme de la journée du 15 décembre

Des festivités et des visites guidées des centres sont prévues, de 9 h à 17 h. Pour connaître l'horaire complet, visitez http://guignoleedrjulien.org/programmation/.

L'AED, situé au 1600, rue Aylwin est le quartier général de la Guignolée et sera le lieu de belles activités extérieures et intérieures , animées par la marraine de la Guignolée, Ève Christian, et le parrain, Christian Bégin.

Dès 7h, l'émission de radio Samedi et rien d'autre, animée par Joël Le Bigot, sera diffusée en direct à ICI Radio-Canada première jusqu'à 11h, pour la 13e année consécutive. Suivront diverses activités, des prestations d'artistes et les enfants pourront profiter de la présence du vrai père Noël!

, animée par Joël Le Bigot, sera diffusée en direct à ICI Radio-Canada première jusqu'à 11h, pour la 13e année consécutive. Suivront diverses activités, des prestations d'artistes et les enfants pourront profiter de la présence du vrai père Noël!

À 13h, Jean-Charles Lajoie arbitra son 10e match de hockey-bottines avec les enfants de l'AED et la participation de diverses personnalités, dont des joueurs de l'Impact, avec le partenariat de 91.9 Sport.

arbitra son 10 match de hockey-bottines avec les enfants de l'AED et la participation de diverses personnalités, dont des joueurs de l'Impact, avec le partenariat de 91.9 Sport.

À 14h, l'équipe de jeunes hockeyeurs Atome de l'association de Hockey Mineur Rosemont Petite-Patrie (HMRPP) se joindra à nous pour un 2e match de hockey-bottines.

Le GAM, situé au 2080, rue Bennett, sera la scène de plusieurs prestations musicales menées par les enfants et les jeunes, en direct. Ensemble de guitares, chorale, ateliers créatifs et autres surprises seront au rendez-vous! Voir le témoignage de Patrick Coiteux, directeur général et directeur musical du GAM et d'Amélie Simard Duchesneau, coordonnatrice au centre d'accès scolaire.

Le CSPE établi au 3600, rue De Kent, depuis le mois dernier ouvrira ses portes au public pour la toute première fois ; musique du monde et maquillage pour enfants prévus en matinée et surtout une occasion unique de visiter cette incroyable maison ancestrale du quartier! Voir le témoignage de Vedrana Petrovic, directrice générale du CSPE.

Plusieurs façons de donner à la Guignolée du Dr Julien

En ligne sur http://guignoleedrjulien.org/ .

Par téléphone en composant le 1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543), soutenu par l'équipe de TELUS.

, soutenu par l'équipe de TELUS. Par la poste, en postant un chèque à la Fondation du Dr Julien (1601, rue Aylwin, Montréal, QC, H1W 3B9) ou à l'un des centres de votre communauté.

En téléchargeant le Pack d'autocollants de la Fondation du Dr Julien gratuit, disponible sur l'App Store. Pour chaque téléchargement, Jean Coutu versera 10 $ à la Fondation, jusqu'à concurrence de 40 000 $. Il s'agit d'autocollants d'encouragement que l'on peut se transmettre par texto.

gratuit, disponible sur l'App Store. Pour chaque téléchargement, versera 10 $ à la Fondation, jusqu'à concurrence de 40 000 $. Il s'agit d'autocollants d'encouragement que l'on peut se transmettre par texto. En personne :

À Montréal, en donnant aux bénévoles de la Fondation du Dr Julien qui recueilleront les dons le 15 décembre dans les rues de Montréal, aux marchés publics (Jean-Talon, Atwater et Maisonneuve) et au Salon des métiers d'arts, à la Place Bonaventure.

et Maisonneuve) et au Salon des métiers d'arts, à la Place Bonaventure.

Ailleurs au Québec : pour consulter la liste des centres certifiés au Québec, aller sur http://guignoleedrjulien.org/.

À propos de la Fondation du Dr Julien

La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre au plus grand nombre d'enfants issus d'un milieu vulnérable d'avoir accès à des soins et services de pédiatrie sociale en communauté pour se développer pleinement et améliorer son bien-être dans le respect de la Convention relative aux droits des enfants. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd'hui, 34 CPSC soignent et outillent ensemble quelque 7 300 enfants et leurs familles québécoises.

