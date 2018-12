Le gouvernement du Canada appuie le développement des arts et de la culture au sein des communautés francophones en situation minoritaire







La ministre Joly se joint aux signataires de l'Entente pour le développement des arts et de la culture des communautés francophones en situation minoritaire du Canada afin d'annoncer le renouvellement de l'entente pour une période de cinq ans. Elle annonce aussi un financement pour 16 organismes culturels franco-ontariens.

OTTAWA, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Promouvoir les artistes francophones et leurs réalisations contribue à la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire de notre pays. Plus que jamais, il est essentiel de promouvoir une approche collaborative et inclusive qui permet d'accroître la visibilité et le rayonnement des artistes, des organismes, et des industries artistiques et culturels oeuvrant dans un milieu minoritaire.

C'est d'ailleurs pourquoi l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a annoncé le renouvellement de l'Entente de collaboration pour le développement des arts et de la culture des communautés francophones en situation minoritaire du Canada (l'Entente) pour la période 2018-2023, lors du Forum annuel du réseau des membres de la Fédération culturelle canadienne-française. La ministre Joly a également annoncé l'octroi d'un financement totalisant plus de 773 000 dollars à 16 organismes qui appuient l'action culturelle, artistique et patrimoniale des communautés de langue officielle en situation minoritaire en Ontario (voir le document d'information ci-joint).

L'Entente vise à renforcer la collaboration entre les communautés francophones en milieu minoritaire (représentées par la Fédération culturelle canadienne-française) et les institutions fédérales signataires (le ministère du Patrimoine canadien, le Centre national des Arts, le Conseil des arts du Canada, l'Office national du film du Canada, CBC/Radio-Canada et Téléfilm Canada).

Les signataires de l'Entente travaillent ensemble pour renforcer les capacités du secteur des arts et de la culture au sein des communautés francophones. Ils s'assurent également de reconnaître pleinement le travail des artistes et des organismes culturels, ainsi que la valeur et la diversité du milieu culturel francophone. En plus de contribuer à l'essor et au rayonnement des communautés francophones vivant en situation linguistique minoritaire, l'Entente permet de faire connaître leur contribution à la richesse culturelle et artistique du pays.

Citations

« La langue et la culture sont un moteur de développement économique et social puissant. Elles contribuent au rayonnement et à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire partout au pays. Aujourd'hui, nous réaffirmons l'engagement de notre gouvernement à travailler de concert avec la communauté afin de mieux répondre à leurs besoins. Ensemble, soyons forts et fiers de ce que nous avons accompli, et continuons de faire rayonner notre culture. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« C'est un travail qui se boucle aujourd'hui avec l'Entente multipartite. Voilà un exemple concret de ce que l'on entend par des collaborations concrètes, qui sont mutuellement bénéfiques, tant pour le secteur des arts et de la culture de la francophonie canadienne, que pour l'ensemble des institutions fédérales qui s'engagent avec nous dans la suite des actions. À l'heure de grandes secousses qui portent atteinte aux progrès et aux droits des francophones sur le plan d'une participation citoyenne entière, l'Entente que nous renouvelons aujourd'hui avec nos partenaires artistiques et culturels sur la scène fédérale, renvoie un message fort et inspirant sur la valeur que nous contribuons à l'identité forte et à l'essor de la société canadienne.»

- Martin Théberge, président, Fédération culturelle canadienne-française

« Soutenir le développement artistique et culturel des communautés francophones en situation minoritaire c'est contribuer à leur avenir, à leur résilience, à leur renouvellement et à leur rayonnement. »

- Simon Brault, directeur et chef de la direction, Conseil des arts du Canada

Les faits en bref

Une première entente pour le développement des arts et de la culture de la francophonie canadienne a été signée en juin 1998. Elle a été renouvelée depuis, et certains partenaires s'y sont ajoutés au fil du temps.

Fondée en 1977, la Fédération culturelle canadienne-française est un organisme national dont la mission est de promouvoir l'expression artistique et culturelle des communautés francophones et acadienne. Son réseau rassemble 7 regroupements nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels; 13 organismes oeuvrant au développement culturel et artistique dans 11 provinces et territoires, ainsi qu'un regroupement de réseaux de diffusion et une alliance de radios communautaires.

Le plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 représente l'investissement fédéral le plus important en matière de langues officielles de notre histoire, soit près de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans.

Ce plan propose une vision claire, une nouvelle aide financière et des mesures précises pour favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion du français et de l'anglais d'un océan à l'autre.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2019: Investir dans note avenir| https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/plan-action-langues-officielles.html

Programme de financement des langues officielles| https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/langues-officielles.html



DOCUMENT D'INFORMATION

Fonds d'action culturelle communautaire

Ville Organisation Projet Montant Hamilton Centre français Hamilton Produisons! 37 900 $ London Centre communautaire régional de London Le théâtre en français, une source d'inspiration et de capacité identitaire pour nos jeunes 5 000 $ Mississauga Cercle de l'amitié Célébrons en GRAND la francophonie d'hier et d'aujourd'hui 16 050 $ Oshawa Conseil des organismes francophones de la région de Durham Le grand vernissage intergénérationnel pour le 50e de la LLO 11 512 $ Ottawa Association des communautés francophones d'Ottawa Nos Muralités phase II 46 000 $ Ottawa Association des professionel.le.s de la chanson et de la musique franco-ontariennes Les Franc'Choeurs 19 250 $ Ottawa Les Éditions David Racontez-nous l'Est ontarien! 25 000 $ Sturgeon Falls Conseil des arts de Nipissing Ouest La Troupe de Théâtre Communautaire Les Pyromaniaques présente « Et si on allait plus loin » 46 000 $ Sudbury Galerie du Nouvel-Ontario Centre d'artiste Foire d'art alternative de Sudbury (FASS) 6 Territoire 22 000 $ Thunder Bay AFNOO - Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario Occasions de sensibiliser les jeunes et la communauté du Nord-Ouest au patrimoine franco! 20 000 $ Toronto Passerelle intégration et développement économiques Opéra africain pour l'Ontario français 22 475 $ Whitby Assemblée des communautés francophones de l'Ontario, Durham-Peterborough Explorations artistiques des aînés francophones et francophiles de Durham-Peterborough 12 000 $ Windsor Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent Programme théâtral et d'improvisation 22 000 $ Windsor Épelle-moi Canada Le poème de ma langue... la voix de la jeunesse! 6 000 $

Collaboration avec le secteur communautaire, volet Vie communautaire

Ville Organisation Projet Montant Ottawa Réseau Ontario des arts de la scène Célébrons une culture franco-ontarienne diversifiée 100 000 $ Penetanguishene Mouvement des intervenants et intervenantes communautaires en radio de l'Ontario (MICRO) Carrefour des artistes 47 000 $ Penetanguishene Mouvement des intervenants et intervenantes communautaires en radio de l'Ontario (MICRO) Red Deer Jeux du Canada 2019 125 000 $

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 11:30 et diffusé par :