Le Groupe Co?operators limitée nomme Emmie Fukuchi au poste de première vice-présidente et chef du numérique et du marketing

GUELPH, ON, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Co?operators annonce aujourd'hui la nomination d'Emmie Fukuchi au poste de première vice-présidente et chef du numérique et du marketing, à compter du 14 janvier 2019.

« Madame Fukuchi jouera un rôle de leadership déterminant auprès de Co?operators au moment où nous entreprenons notre prochaine stratégie d'entreprise quadriennale », souligne Rob Wesseling, président et chef de la direction. « En plus de gérer la marque Co?operators, elle dirigera l'amélioration continue de nos capacités numériques pour que nos clients puissent choisir comment, quand et où ils veulent faire affaire avec nous. La pensée stratégique de Mme Fukuchi et son leadership manifeste en matière de numérique, d'expérience client et de marketing font d'elle la candidate idéale pour ce poste. Je suis heureux de l'accueillir dans l'équipe de la haute direction de Co?operators. »

Madame Fukuchi travaillait auparavant à la Great-West Lifeco, où elle était vice-présidente principale de l'expérience client et du marketing pour ses trois marques d'assurance vie. Précédant cette période, elle était vice-présidente de l'innovation marketing du numérique et du développement des produits à la LoyaltyOne (opératrice du programme AIR MILES®).

« Je suis enchantée de joindre Co?operators », dit Mme Fukuchi. « C'est une occasion marquante de donner à nos clients et partenaires la possibilité de traiter avec l'organisation de la manière qui convient le mieux à leurs réalités et leurs besoins. J'accorde beaucoup d'importance au grand engagement de Co-operators envers ses clients et leurs collectivités et j'ai hâte de contribuer à la réalisation de cette vision. »

Mme Fukuchi a terminé le programme Ivey Executive Leadership de l'Université de Western Ontario et un baccalauréat spécialisé en administration des affaires à l'Université Wilfrid Laurier. Convaincue de l'importance de l'enrichissement de la vie des personnes aux prises avec une déficience intellectuelle, elle travaille bénévolement avec les organismes Olympiques Spéciaux et OPTIONS Mississauga depuis plus de 20 ans. Elle est également une partisane enthousiaste des projets de leadership féminins, agissant à titre de mentore professionnelle, de conférencière et d'animatrice d'ateliers.

Co-operators :

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous gestion s'élève à plus de 42,5 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à construire un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.cooperators.ca/fr-CA/.

