Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour novembre 2018

TORONTO, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de novembre 2018 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha) et la Bourse de Montréal (MX).

Le 26 novembre 2018, la MX a enregistré un volume quotidien record de négociation du contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB) : 922 435 contrats.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Novembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2017 Volume 13 097 773 416 15 424 589 831 14 501 560 854 Valeur 171 671 459 853 $ 204 976 721 877 $ 133 218 193 359 $ Opérations 27 598 384 32 020 291 20 710 652







Moyennes quotidiennes





Volume 595,4 M 701,1 M 659,2 M Valeur 7 803,2 M$ 9 317,1 M$ 6 055,4 M$ Opérations 1 254 472 1 455 468 941 393

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Volume 137 996 665 366 128 855 938 037 +7,1 Valeur 1 709 510 641 806 $ 1 486 007 939 070 $ +15,0 Opérations 255 439 473 212 813 406 +20,0







Moyennes quotidiennes





Volume 594,8 M 557,8 M +6,6 Valeur 7 368,6 M$ 6 432,9 M$ +14,5 Opérations 1 101 032 921 270 +19,5

Bourse de Toronto



Novembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2017 Volume 8 382 199 111 9 212 241 658 7 274 177 332 Valeur 149 407 204 002 $ 176 865 792 332 $ 117 406 466 684 $ Opérations 23 327 864 26 753 179 17 286 029 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 15 197,82 15 027,28 16 067,48







Moyennes quotidiennes





Volume 381,0 M 418,7 M 330,6 M Valeur 6 791,2 M$ 8 039,4 M$ 5 336,7 M$ Opérations 1 060 357 1 216 054 785 729

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Volume 79 716 728 428 75 133 653 136 +6,1 Valeur 1 511 806 068 561 $ 1 327 999 003 923 $ +13,8 Opérations 215 383 113 183 653 330 +17,3







Moyennes quotidiennes





Volume 343,6 M 325,3 M +5,6 Valeur 6 516,4 M$ 5 748,9 M$ +13,4 Opérations 928 375 795 036 +16,8

Bourse de croissance TSX *



Novembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2017 Volume 3 387 109 780 4 580 725 228 6 258 523 551 Valeur 1 530 805 194 $ 3 015 855 564 $ 3 570 688 321 $ Opérations 811 530 1 365 542 1 367 578 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 589,52 641,36 788,89







Moyennes quotidiennes





Volume 54,0 M$ 208,2 M 284,5 M Valeur 69,6 M$ 137,1 M$ 162,3 M$ Opérations 36 888 62 070 62 163

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Volume 46 762 635 236 44 044 779 456 +6,2 Valeur 29 250 181 236 $ 19 465 295 101 $ +50,3 Opérations 12 483 294 8 035 770 +55,3







Moyennes quotidiennes





Volume 201,6 M 190,7 M +5,7 Valeur 126,1 M$ 84,3 M$ +49,6 Opérations 53 807 34 787 +54,7

Bourse Alpha TSX



Novembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2017 Volume 1 328 464 525 1 631 622 945 968 859 971 Valeur 20 733 450 657 $ 25 095 073 981 $ 12 241 038 354 $ Opérations 3 458 990 3 901 570 2 057 045







Moyennes quotidiennes





Volume 60,4 M 74,2 M 44,0 M Valeur 942,4 M$ 1 140,7 M$ 556,4 M$ Opérations 157 227 177 344 93 502

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Volume 11 517 301 702 9 677 505 445 +19,0 Valeur 168 454 392 009 $ 138 543 640 046 $ +21,6 Opérations 27 573 066 21 124 306 +30,5







Moyennes quotidiennes





Volume 49,6 M 41,9 M +18,5 Valeur 726,1 M$ 599,8 M$ +21,1 Opérations 118 849 91 447 +30,0

Bourse de Montréal



Novembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2017 Volume de dérivés (contrats) 10 441 542 10 933 209 8 354 122 Intérêt en cours (contrats) 8 113 462 7 855 164 7 144 414

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Volume (contrats) 102 443 552 88 797 973 +15,4 Intérêt en cours (contrats) 8 113 462 7 144 414 +13,6

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 30 novembre 2018. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de négociation, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de novembre aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'smd et S&Pmd sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow Jonesmd est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXmd est une marque de commerce déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe. La Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés , Trayport et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Pékin et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

