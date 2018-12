Des chercheurs canadiens de renom mèneront une étude novatrice baptisée CanProCo (Canadian Proactive Cohort Study for People Living with MS)







Une équipe de chercheurs de renommée mondiale spécialisés en SP, dirigée par la

Dre Jiwon Oh, a été sélectionnée en vue de la première étude de cohorte qui sera menée au Canada sur la progression de la sclérose en plaques

TORONTO, le 6 déc. 2018 /CNW/ - La Société canadienne de la sclérose en plaques et la Fondation Brain Canada ont annoncé aujourd'hui le résultat du processus de sélection consistant à désigner l'équipe de recherche qui mènera l'étude de cohorte canadienne relative à la progression de la sclérose en plaques (SP). La Dre Jiwon Oh, à l'oeuvre à l'Hôpital St. Michael's, et son équipe de collaborateurs réputés, regroupant à l'échelle du pays près de 50 chercheurs en SP issus de diverses disciplines, ont été retenues pour mener l'étude de plus de sept millions de dollars baptisée CanProCo (Canadian Proactive Cohort Study for People Living with MS). Soulignons que la Fondation Brain Canada bénéficie du soutien financier de Santé Canada par l'entremise du Fonds canadien de recherche sur le cerveau et que Biogen Canada compte parmi les partenaires fondateurs et financiers de l'étude, offrant son soutien depuis les tout premiers débuts du projet.



La Dre Oh, neurologue et chercheuse, mène des travaux de recherche axés sur la mise au point de techniques d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de pointe appliquées à la SP. Ayant obtenu son diplôme en médecine de l'Université Queen's, puis achevé un programme de doctorat et une formation clinique à la Faculté de médecine de l'Université Johns Hopkins, la Dre Oh se place en première ligne dans la lutte contre la SP en menant sans relâche des travaux de recherche novateurs consacrés à cette maladie. Elle a notamment participé au lancement du réseau NAIMS (North American Imaging in Multiple Sclerosis Cooperative), qui regroupe des centres de recherche universitaires ayant recours aux techniques d'IRM dans le cadre de leurs travaux sur la SP.



« Nous sommes ravis de savoir que la Dre Jiwon Oh et ses collaborateurs mèneront cette étude unique, dont l'objectif est de procurer des réponses à des questions épineuses en lien avec la SP », affirme Pamela Valentine, Ph. D., présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « En tant que chef de file de la recherche en SP, la Dre Oh a consacré sa carrière à l'étude de cette maladie et à la découverte d'un remède contre celle-ci, et elle pourra compter sur la collaboration d'une équipe forte d'un riche capital de connaissances. Grâce à l'expertise de ses membres et au soutien que lui apporteront nos partenaires, Biogen Canada et la Fondation Brain Canada, ce groupe de recherche a la capacité d'aider des dizaines de milliers de Canadiens aux prises avec la SP. »



« Le Canada affiche l'un des taux de SP les plus élevés du monde. Il importe donc que nous comprenions mieux cette maladie et la façon dont celle-ci évolue », précise la Dre Oh. « En rehaussant notre compréhension de la progression de la SP, nous contribuerons à une meilleure prise en charge de cette maladie par les personnes qui en sont atteintes ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie d'un grand nombre de Canadiens. »



L'étude CanProCo sera la première du genre réalisée au Canada et aura pour objectif l'approfondissement des connaissances sur l'aspect imprévisible de la progression de la SP. En plus de tenter d'établir pourquoi la SP progresse chez certaines personnes seulement, les chercheurs s'emploieront à déterminer précisément les facteurs qui sont à l'origine de cette progression et à élaborer des outils qui permettront de dépister et de surveiller ces facteurs. Ils étudieront aussi les répercussions de la SP sur la vie des personnes atteintes de cette affection ainsi que sur le système de santé canadien.



Parmi les chercheurs qui travailleront de concert avec la Dre Oh figurent Mme Shannon Kolind, Ph. D. (Université de la Colombie-Britannique), M. Larry Lynd, Ph. D. (Université de la Colombie-Britannique), le Dr Scott Patten (Université de Calgary), le Dr Alexandre Prat (Centre de recherche du CHUM), M. Roger Tam, Ph. D. (Université de la Colombie-Britannique) ainsi que le Dr Anthony Traboulsee (Université de la Colombie-Britannique).



L'étude CanProCo sera pour la Dre Oh et ses collaborateurs l'occasion de collecter et d'analyser des données sur des Canadiens atteints de SP ainsi que de se pencher sur une diversité de facteurs biologiques, physiques et socioéconomiques en vue de mieux cerner les expériences uniques de ces personnes et d'en savoir plus sur la progression de la SP. Les chercheurs espèrent que les données recueillies dans le cadre de cette étude de cohorte contribueront à l'amélioration du diagnostic et du traitement de la SP ainsi qu'à la découverte de moyens de prévenir la manifestation de cette maladie. Les résultats de cette étude sont également susceptibles d'influer sur le mode de vie des personnes qui ont la SP et, globalement, sur la façon même dont on parle de la progression de cette maladie.



Le suivi à long terme de la progression de la SP permettra la mise sur pied d'une ressource canadienne libre et centralisée, qui sera utile non seulement aux chercheurs spécialisés en SP, mais probablement aussi à ceux qui se consacrent à l'étude d'autres affections neurodégénératives - y compris la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique et la maladie de Huntington - en raison de la possible similitude des mécanismes pathologiques en cause.



Le processus de recrutement des personnes atteintes de SP qui participeront à l'étude de cohorte débutera au début de l'année 2019. Veuillez cliquer ici pour en apprendre davantage à propos de l'étude CanProCo.



Généralités sur l'étude CanProCo (Canadian Proactive Cohort Study for People Living with MS)

La progression de la SP - soit l'aggravation constante de la maladie et de l'incapacité liée à celle-ci - constitue une réalité préoccupante avec laquelle doivent composer toutes les personnes touchées par cette affection. Or, en dépit des avancées majeures réalisées dans le domaine de la sclérose en plaques, il n'a pas encore été possible d'élucider complètement les mécanismes sous-jacents de la progression de la SP ni les façons dont les chercheurs et les cliniciens pourraient suivre l'évolution de cette maladie. L'étude CanProCo pourrait avoir un impact considérable sur la compréhension et la prise en charge de la SP, à tous les stades de celle-ci depuis le diagnostic. En plus de porter sur la progression de la SP d'un point de vue biologique, physique et socioéconomique, cette étude requerra la participation significative des personnes vivant avec la SP et permettra ainsi la prise en compte de l'expérience de ces dernières. À terme, l'objectif de l'étude de cohorte est d'établir des liens entre les résultats qui relèveront de la biologie et les constatations qui seront issues de la recherche clinique et des diverses observations menées dans un contexte concret, de sorte qu'on dispose, un jour, d'un tableau complet de la progression de la SP, afin que les chercheurs puissent approfondir leurs connaissances sur la nature imprévisible de la SP et qu'ils parviennent ultimement à trouver un remède contre celle-ci.



Cet investissement de plus de sept millions de dollars dans la recherche au Canada est généreusement assuré par les partenaires fondateurs. Par ailleurs, la Société de la SP tient à exprimer sa gratitude envers les entreprises PCL Construction et Bennett Jones LLP - donateurs principaux ayant alloué à cette initiative 1,25 million et 1 million de dollars respectivement - ainsi qu'à l'égard des particuliers qui ont contribué de manière substantielle au financement du projet.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Notre pays affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde, et, chaque jour, onze Canadiens apprennent qu'ils ont la SP. Cette maladie chronique souvent invalidante cible le système nerveux central, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 15 à 40 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP offre des programmes et des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille, et elle se porte à la défense de leurs droits. Elle finance de plus la recherche visant à améliorer la qualité de vie des gens atteints de SP, voire à guérir cette maladie. Pour faire un don à la Société de la SP ou pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582. Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez la Société de la SP sur Twitter et Instagram ou abonnez-vous à sa page Facebook.

À propos de la Fondation Brain Canada et du Fonds canadien de recherche sur le cerveau

Établie à Montréal, la Fondation Brain Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui appuie la recherche sur le cerveau au Canada en finançant des travaux novateurs capables de changer la donne. Depuis 1998, la Fondation Brain Canada s'emploie à démontrer que le cerveau doit être abordé comme un système en soi et complexe, au carrefour d'un éventail de troubles neurologiques, de maladies mentales, de toxicomanies et de lésions cérébrales et médullaires. Cette reconnaissance de la nature distincte du cerveau met en relief la nécessité d'une meilleure collaboration entre disciplines et établissements, de manière à investir de façon plus éclairée dans des recherches sur le cerveau, axées sur des résultats précis qui profiteront aux patients et à leur famille. La vision de La Fondation Brain Canada est de comprendre le cerveau, en santé et dans la maladie, d'améliorer la vie et d'avoir un impact sociétal.

Le Fonds canadien de recherche sur le cerveau est un partenariat public-privé entre le gouvernement du Canada et la Fondation Brain Canada dont l'objectif est d'encourager les Canadiens à investir davantage dans la recherche sur le cerveau et de maximiser l'incidence et l'efficacité de ces investissements. La Fondation Brain Canada a engagé 115 millions de dollars fournis par plus d'une centaine de donateurs privés et partenaires non fédéraux ainsi qu'une contrepartie de 120 millions de dollars versée par Santé Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://braincanada.ca/fr/.

SOURCE Sociéte canadienne de la sclérose en plaques

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 06:00 et diffusé par :