Comviva est primé pour la troisième année consécutive lors des Messaging and SMS World Awards







LONDRES, December 6, 2018 /PRNewswire/ --

Récompensé dans les catégories Meilleur produit de sécurité de messagerie et Meilleure innovation en matière de messagerie - Solutions d'entreprise

Comviva, le leader mondial en solutions de mobilité, a remporté deux prix aux Messaging & SMS Global Awards 2018 dans la catégorie Meilleur produit de sécurité de messagerie pour sa solution de pare-feu de messagerie et Meilleure innovation en matière de messagerie - Solution d'entreprise pour sa plateforme Ngage. Les lauréats ont été dévoilés récemment, lors d'une cérémonie de remise des prix qui s'est tenue à Londres.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/721519/Comviva_Logo.jpg )

Comviva est primé pour la troisième année consécutive lors des Messaging and SMS World Awards. En 2016, Mahindra Comviva a remporté le prix de la catégorie Meilleur fournisseur de messagerie SMS A2P et en 2017, l'entreprise a été lauréate de la catégorie Meilleur produit SMS d'entreprise.

Aditya Dhruva, le directeur adjoint et responsable des solutions de messagerie et de large bande chez Comviva, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis de remporter deux prix lors des Messaging and SMS World Awards - la seule manifestation au monde consacrée à la messagerie. La devise de Comviva 'le client avant tout', a abouti à la création de solutions innovantes, qui aident les opérateurs à atteindre leurs buts et objectifs. Nous sommes fiers que nos solutions de messagerie donnent aujourd'hui le change à plus d'un milliard d'abonnés à travers le monde. »

La solution de pare-feu de messagerie de Comviva est la solution de sécurité de messagerie la plus exhaustive ; elle permet aux opérateurs de monétiser leur trafic A2P de façon efficace et de protéger leurs clients - particuliers comme entreprises - contre la menace croissante des détournements mobiles. La solution est déployée et utilisée avec réussite par de nombreux opérateurs en Asie, dans la région MENA et en Afrique, surtout pour bloquer les routes grises et signaler les menaces. Elle a stimulé le trafic SMS A2P jusqu'à 300 %, soit un chiffre d'affaires multiplié au minimum par cinq pour l'opérateur.

La plateforme Ngage de Comviva permet aux entreprises de créer des conversations automatiques adaptées et des agents conversationnels pouvant être lancés sur plusieurs applications de messagerie comme Facebook, Telegram, Twitter et Skype. La plateforme dispose de modèles d'agents conversationnels prédéfinis pour de multiples secteurs, dont les cas d'application rendent leur création et leur lancement très simples et rapides. Ngage permet aux entreprises de créer des bots pour réaliser des objectifs essentiels comme la génération de leads, le support client, les enquêtes de satisfaction et les transactions de commerce électronique.

Les Messaging & SMS Global Awards rassemblent les leaders internationaux du secteur pour fêter et récompenser les grandes réalisations relatives à l'écosystème des messageries et des SMS.

