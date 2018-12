Itinéraire - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Marco Mendicino, visite l'Ontario.







KINGSTON, ON, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, poursuit sa visite de l'Ontario à Napanee, à Deseronto, à Trenton et à Belleville.

Date : le jeudi 6 décembre 2018

9 h 30

Le secrétaire parlementaire Mendicino visite la station de contrôle de la pollution des eaux usées de Napanee avec le maire Johnston et le député Mike Bossio.

OUVERT AUX MÉDIAS

300, rue Water Ouest

Napanee (Ontario)

11 h 15

Le secrétaire parlementaire Mendicino visite la station de traitement de l'eau de Deseronto avec le conseiller Norm Clark et le député Mike Bossio.

OUVERT AUX MÉDIAS

50, rue Water

Deseronto (Ontario)

15 h 30 - 16 h 30

Le secrétaire parlementaire Mendicino participe à une table ronde avec les maires de la région.

ACCÈS AUX MÉDIAS APRÈS LA RENCONTRE

265, chemin Cannifton

Belleville (Ontario)

17 h 15 - 17 h 45

Le secrétaire parlementaire Mendicino visite les installations de Belleville Transit pour en savoir plus sur le projet pilote de transport en commun sur demande.

ACCÈS AUX MÉDIAS APRÈS LA RENCONTRE

400, rue Coleman

Belleville (Ontario)

