LRS fait l?acquisition de Drivve Inc.

SPRINGFIELD, Illinois, 5 décembre 2018 /CNW/ - Levi Ray & Shoup, Inc. (LRS), entreprise établie à Springfield, IL, a annoncé aujourd?hui avoir fait l?acquisition de l?entreprise américaine Drivve Inc. et des sociétés affiliées en Europe (collectivement désignées sous le nom de Drivve). Ce fournisseur de logiciels de numérisation innovateurs se joint à la division Enterprise Output Management (EOM) de LRS, permettant ainsi à LRS de se développer et d?améliorer ses solutions de documentation.

Établie en 2008, l?entreprise Drivve a développé un écosystème de solutions et de services afin de rationaliser les procédés commerciaux largement fondés sur la documentation. Que ce soit en matière de capture d?images, de technologie de routage ou de solutions de gestion de la documentation, les logiciels de Drivve aident les entreprises à améliorer la sécurité et l?efficacité du déroulement des opérations commerciales primordiales. Dorénavant, les équipes de développement de LRS et de Drivve collaboreront afin d?intégrer entièrement ces fonctions de capture d?images et de numérisation dans la série complète de gestion de sortie LRS®.

Selon Thilo Lutzeler, président-directeur général de Drivve Inc. : « Tout comme LRS, l?équipe de Drivve concentre ses efforts à optimiser des éléments précis du cycle de vie de la documentation. Séparément, chaque compagnie est devenue un chef de file au sein de son propre marché; ensemble, nous serons en mesure d?offrir aux clients un écosystème de documentation complet qui permet de faciliter chaque aspect de la capture d?information, de l?imagerie, de la sécurité et de la distribution. Nous sommes emballés de pouvoir aider LRS à amener ces solutions exemplaires sur le marché. »

John Howerter, vice-président supérieur de la gestion de sortie des entreprises chez LRS, ajoute : « En incorporant l?aspect fonctionnel des logiciels de Drivve dans notre série de logiciels EOM, nous serons en mesure d?élargir de façon importante notre capacité à appuyer les projets d?amélioration de la numérisation et des processus commerciaux déjà en place au sein des entreprises de nos clients. »

À propos de Drivve

Drivve offre des solutions de gestion de numérisation, d?imprimerie et de documentation qui permettent de rationaliser et d?améliorer les processus commerciaux largement fondés sur la documentation. Avec une base de clientèle incluant des PME, des entreprises Fortune 500, des établissements d?éducation et gouvernementaux, Drivve fait la mise en marché, vend et appuie ses solutions par le biais d?un réseau international de distributeurs et de revendeurs. Pour plus d?information au sujet de Drivve, visitez le site www.drivve.com.

À propos de LRS

LRS est une société américaine privée dont le siège social est situé à Springfield, Illinois, États-Unis. Des bureaux locaux sont situés à travers les États-Unis ainsi que dans des régions clés autour du monde. Plus de la moitié des entreprises Fortune 1000 se fient sur les solutions LRS® en tête de l?industrie, avec des produits utilisés dans plus de 30 pays. Les groupes d?analyse de l?industrie reconnaissent LRS comme étant un chef de file mondial en matière de technologie de l?information, et la revue Software classe de façon régulière LRS comme l?une des meilleures entreprises de logiciels au monde. Pour plus d?information au sujet de LRS, visitez le site www.LRSOutputManagement.com.

LRS et le logo LRS en chevron sont des marques déposées de Levi, Ray & Shoup, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce et des marques de service de leurs détenteurs respectifs.

