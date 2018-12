Le gouvernement du Canada félicite la Nation des Anishinabe de Wauzhushk Onigum pour l'achèvement de la construction de deux nouveaux triplex







OTTAWA (TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN), le 5 déc. 2018 /CNW/ - Tous les Canadiens et Canadiennes devraient avoir accès à un logement sain et sécuritaire. Le gouvernement du Canada est résolu à améliorer les conditions de logement dans les communautés des Premières Nations, à réduire la surpopulation et améliorer la qualité de vie des familles et des résidants.

Aujourd'hui, l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, a félicité la Nation des Anishinabe de Wauzhushk Onigum à l'occasion de l'inauguration de deux nouveaux triplex dans la communauté.

Chaque logement comporte trois chambres à coucher et est construit de manière à dépasser les normes prévues dans les lignes directrices en matière d'efficacité énergétique du Code du bâtiment de l'Ontario et de la cote ÉnerGuide 80. Les triplex ont été construits par des travailleurs et des professionnels accrédités locaux.

Dans le cadre du budget de 2016, Services aux Autochtones Canada a octroyé une somme de 1 176 000 dollars à ce projet, qui permet d'offrir de nouveaux logements confortables et modernes à six familles. Au 30 septembre 2018, 95,9 millions de dollars avaient été alloués en Ontario pour le logement dans les communautés des Premières Nations, y compris pour la construction de 402 logements et la rénovation ou la modernisation de 718 unités.

Citations

« Félicitations au chef Christopher Skead et à la Nation des Anishinabe de Wauzhushk Onigum pour l'achèvement du projet de deux nouveaux triplex dans la communauté. Ces unités fourniront des logements confortables et modernes à six familles. Notre gouvernement est fier d'avoir travaillé en partenariat avec la communauté dans le cadre de ce projet et nous continuerons de collaborer avec les Premières Nations dans l'ensemble du pays pour combler les écarts en matière de logement, réduire la surpopulation et améliorer la qualité de vie des familles. »

L'honorable Jane Philpott, C.P. députée

Ministre des Services aux Autochtones

« Avec l'aide du gouvernement du Canada, nous pouvons réduire les besoins en matière de logement de notre Première Nation. Ces nouveaux logements contribueront à une vie plus saine et susciteront un sentiment d'appartenance chez les familles de notre communauté. »

Chef Christopher Skead

Nation des Anishinabe Wauzhushk Onigum

Faits en bref

La Nation Anishinabe de Wauzhushk Onigum est située à environ trois kilomètres au sud-est de Kenora .

. Services aux Autochtones Canada a fourni 250?000 $ pour la rénovation de 10 logements existants dans la communauté afin répondre aux préoccupations en matière de santé et de sécurité. Ces rénovations ont été terminées durant l'été de 2018.

Liens associés

