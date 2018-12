Itinéraire - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Marco Mendicino, visite l'Ontario







KINGSTON, ON, le 4 déc. 2018 /CNW/ - Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, commencera sa visite de l'Ontario à Kingston, où il rencontrera des leaders des collectivités et où il visitera des installations clés qui ont profité du financement fédéral.

Date : le mercredi 5 décembre 2018

15 h 15

Le secrétaire parlementaire Mendicino visite le pont Third Crossing.

OUVERT AUX MÉDIAS

900, rue Montréal

Kingston (Ontario)

16 h à 17 h

Le secrétaire parlementaire Mendicino participe à une table ronde avec les maires de la région.

OUVERT AUX MÉDIAS APRÈS LA RÉUNION

Hôtel de ville

216, rue Ontario

Kingston (Ontario)

17 h 15 à 17 h 45

Le secrétaire parlementaire Mendicino visite les installations de Kingston Transit avec le maire Bryan Paterson

OUVERT AUX MÉDIAS

Kingston Transit

1181, boulevard John Counter

Kingston (Ontario)

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 4 décembre 2018 à 17:02 et diffusé par :