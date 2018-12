Le Fonds de placement immobilier Cominar annonce le renouvellement du conseil







QUÉBEC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « FPI ») (TSX: CUF.UN) annonce aujourd'hui que M. Alban D'Amours, président du conseil des fiduciaires de Cominar, a avisé Cominar qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat à l'assemblée annuelle des porteurs de parts 2019 de Cominar.

En outre, Cominar a conclu une entente de renouvellement du conseil (l'« entente de renouvellement du conseil ») avec FrontFour Capital Group LLC, Westdale Construction Co. Limited et K2 & Associates Investment Management Inc. (collectivement, les « porteurs de parts »).

Dans le cadre du processus en cours de renouvellement du conseil et suivant l'annonce de la nomination de Mme Heather Kirk au poste de vice-présidente exécutive et chef des opérations financières, M. Zachary Ryan George, cofondateur et gestionnaire de portefeuille chez FrontFour, sera nommé fiduciaire de Cominar en date du 2 janvier 2019, suivant la démission de Mme Kirk à titre de membre du conseil des fiduciaires. M. George siégera au comité des mises en candidatures et de la gouvernance et au comité d'investissement de Cominar.

M. Mitchell Cohen, chef de l'exploitation de Westdale, sera inscrit par Cominar sur la liste des candidats à l'élection des fiduciaires du FPI pour combler le poste laissé vacant par le départ de M. D'Amours, sous réserve des conditions de l'entente de renouvellement du conseil.

Enfin, un autre candidat désigné conjointement par Cominar et les porteurs de parts sera inclus sur la liste des candidats à l'élection des fiduciaires du FPI devant avoir lieu à l'assemblée annuelle des porteurs de parts 2019 de Cominar. Aux termes de l'entente de renouvellement du conseil, les porteurs de parts ont convenu d'obligations usuelles de statu quo et d'autres obligations.

« Je tiens à remercier M. D'Amours pour son fort leadership et ses années de service au sein du conseil de Cominar », a déclaré M. Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar. « Son expérience et sa sagesse nous ont été précieuses dans la transformation de Cominar. La réalisation de ce processus de renouvellement du conseil permet à Cominar de poursuivre la mise en oeuvre de son plan stratégique et d'évoluer vers « Cominar 2.0. ». Nous sommes heureux d'accueillir MM. George et Cohen au conseil et nous réjouissons à l'avance de leur contribution au succès de notre entreprise. »

Au sujet de sa nomination, M. George a déclaré ce qui suit : « J'ai hâte de collaborer avec le conseil et l'équipe de direction de Cominar afin de générer de la valeur pour tous les porteurs de parts. »

Information prospective

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa stratégie, sa performance financière et sa situation financière. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « anticiper », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. La performance et les résultats réels de Cominar dont il est question dans les présentes pourraient différer sensiblement de ceux qui sont explicitement ou implicitement exprimés dans ces énoncés. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Cominar. Cette mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué. Cominar n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs susmentionnés, à moins que la législation applicable ne l'y oblige.

Profil au 4 décembre 2018

Cominar est l'un des principaux fonds de placement immobilier diversifié au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Le FPI est propriétaire d'un portefeuille constitué de 429 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit les immeubles de bureaux, les immeubles commerciaux et les immeubles industriels et polyvalents. Les immeubles constituant le portefeuille de Cominar, dont la superficie totalise 38,2 millions de pieds carrés, sont situés dans les régions de Montréal, de Québec et d'Ottawa. Les principaux objectifs de Cominar sont de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive de ses immeubles.

SOURCE Fonds de placement immobilier Cominar

Communiqué envoyé le 4 décembre 2018 à 17:00 et diffusé par :