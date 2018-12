Trois nouveaux membres au Conseil de presse du Québec







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Conseil de presse a accueilli trois nouveaux membres, lors de sa réunion du 30 novembre.

Pour les deux prochaines années, Noémi Mercier se joindra aux six autres représentants des journalistes délégués par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) alors que Marie-Andrée Prévost et Pierre Champoux compléteront le groupe des entreprises de presse en représentant respectivement Hebdos Québec et Radio-Canada. En plus de siéger au conseil d'administration, les nouveaux membres seront appelés à se prononcer sur les plaintes en déontologie journalistique dans le cadre de leur participation au comité des plaintes.

Les membres de la FPJQ ont également reconduit les mandats des journalistes Maxime Bertrand (Radio-Canada), Johanna Pellus (Métro Média) ainsi que de l'éditorialiste Martin Francoeur (Le Nouvelliste).

Commission d'appel

Le conseil d'administration a également procédé à la nomination de Gilber Paquette à la commission d'appel. Comme les autres membres de cette instance chargée d'examiner les décisions portées en appel, M. Paquette est un ancien membre du conseil d'administration du Conseil de presse. Jusqu'en septembre dernier, il y représentait Hebdos Québec.

Biographies

Pierre Champoux a acquis au fil des 30 dernières années une vaste expérience journalistique en information multiplateforme. Au cours de cette période, il a touché à la radio (CJMS, CKAC) et à la télé (TVA et Radio-Canada) avant de plonger dans l'univers du numérique avec Radio-Canada.ca dès 2008. Dans le cadre de ses fonctions actuelles de Directeur, opérations numériques et relations citoyennes, Information, il réfléchit aux défis éthiques que pose l'évolution des plateformes et des habitudes de consommation.

La journaliste indépendante Noémi Mercier est récipiendaire de nombreux prix pour ses enquêtes, grands reportages et portraits, publiés dans L'actualité et Québec Science. Chaque semaine, elle participe à l'émission « Dans les médias », à Télé-Québec, et discute d'enjeux sociaux et culturels à « Pas tous en même temps », à la radio de Radio-Canada. Dès janvier, elle animera « Kébec », une nouvelle série documentaire sur l'histoire du Québec, sur les ondes de Télé-Québec.

Marie-Andrée Prévost est propriétaire et éditrice de VIVA Média et Publications Sud-Ouest qui publient six journaux dans la région Vaudreuil-Soulanges et Valleyfield Suroît-Haut-St-Laurent, dont L'Étoile fondé en 1968. Passionnée d'information régionale et engagée dans sa région ainsi que dans son industrie, Mme Prévost oeuvre au sein de la presse hebdomadaire depuis 10 ans.

Mission

Fondé en 1973, le CPQ agit comme tribunal d'honneur de la presse québécoise et il a pour mandat de promouvoir le respect des plus hautes normes déontologiques. Le conseil d'administration est composé à parts égales de représentants des journalistes, des entreprises de presse et du public. Chacun des comités du CPQ, dont le comité chargé de rendre des décisions sur les plaintes, respecte cette composition tripartite.

