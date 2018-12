Subaru Canada : le plus important chiffre de vente annuel à ce jour et mois de novembre record







La marque annonce son meilleur mois de novembre et poursuit son objectif de réaliser un septième record annuel consécutif.

Avec 54 072 livraisons à ce jour, les ventes pour 2018 ont atteint un record historique.

Forester et Crosstrek 2019, le duo d'utilitaires sport redessinés, montrent la voie avec plus de 2 600 livraisons.

Les ventes ont grimpé en Ontario , au Québec et dans l'Ouest, chaque région réalisant son meilleur novembre à vie.

MISSISSAUGA, ON, le 3 déc. 2018 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) annonce un autre mois impressionnant, son meilleur novembre à vie, alors que la marque se rapproche d'un septième record annuel consécutif.

Il s'est vendu en novembre 4 955 unités, un gain de 4,8 % par rapport au même mois l'an dernier, ce qui a permis à SCI de signer un autre record mensuel. Durant les onze premiers mois de l'année, la marque a aussi vendu un nombre record de véhicules, tout en se rapprochant d'un septième record annuel consécutif. Avec 54 072 unités vendues de janvier à novembre, Subaru enregistre une hausse de 6,7 % par rapport au même cumul l'an dernier.

« L'année de notre 40e anniversaire demeure une grande année pour plusieurs raisons », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. (SCI). « De plus en plus de Canadiens reconnaissent à quel point les Subaru sont parfaitement adaptées au Canada, comme en témoigne cet autre mois record. »

Pour le deuxième mois depuis son arrivée en concession, la Forester 2019 redessinée demeure notre championne, avec la vente de 1 409 unités, un bond de 27,5 % par rapport au même mois l'an dernier et un record pour un mois de novembre. Parfait pour la ville, l'utilitaire sport sous-compact Crosstrek suit juste derrière avec la vente de 1 216 unités en novembre. Les Forester et Crosstrek ont aussi signé des ventes cumulatives record pour l'année en cours.

Les régions de l'Ontario, du Québec et de l'Ouest ont signé leurs meilleurs novembre à vie, tandis que l'Atlantique a fait un gain par rapport à novembre dernier. L'Ontario ouvre la voie avec un bond de 9,9 % par rapport à novembre 2017, tandis que les ventes au Québec et dans l'Ouest ont grimpé respectivement de 2,6 % et 1,6 %. Les ventes ont grimpé de 0,7 % dans la région de l'Atlantique.



Novembre 2018 4 995 Réel pour le mois 4 767 Année précédente (même mois) 228 Différence 4,8 % MÀCJ c. MPAD 54 072 2018 AÀCJ 50 694 2017 AÀCJ 3 378 Différence 6,7 % AÀCJ vs. MPAD 10 495 T4 2018 9 718 T4 2017 777 Différence 8,0 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 93 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

