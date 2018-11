Le Groupe Co-operators limitée nomme Kevin Daniel à titre de premier vice-président et chef de la mobilisation de la clientèle







GUELPH, ON, le 19 nov. 2018 /CNW/ - Co-operators annonce aujourd'hui la nomination de Kevin Daniel à titre de nouveau premier vice-président et chef de la mobilisation de la clientèle, à compter du 21 décembre 2018.

M. Daniel est actuellement premier vice-président et chef de l'exploitation de Co-operators Compagnie d'assurance-vie, et président et chef de l'exploitation du Groupe CUMIS limitée. Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera les équipes de mobilisation de la clientèle de Co?operators, notamment en ce qui concerne les ventes et le service, les activités des centres de contact, les réclamations en assurance de dommages et le service à la clientèle.

« Kevin est un dirigeant chevronné et respecté qui a orienté notre compagnie d'assurance vie lors de difficultés économiques majeures. Il a aidé Co-operators à devenir une organisation plus solide et mieux diversifiée, a commenté Rob Wesseling, président et chef de la direction. Il a su diriger des changements organisationnels importants, tout en créant une offre considérable de produits d'assurance vie pour nos clients et en renforçant nos capacités de gestion de patrimoine. Kevin est le mieux placé pour veiller à ce que nos clients continuent de recevoir le service d'avant-garde auquel ils s'attendent de Co-operators. »

Depuis son arrivée en 1986, M. Daniel a occupé des postes de direction essentiels dans le domaine de l'assurance de dommages et de l'assurance vie, notamment comme vice-président des finances pour La Compagnie d'assurance générale Co-operators, vice-président des finances pour Co-operators Compagnie d'assurance-vie, et vice-président principal et chef des finances pour le Groupe Co-operators limitée. Au cours des 15 dernières années, il a fait partie intégrante de la haute direction de l'organisation.

« Je suis enthousiaste à l'idée de diriger l'axe de la mobilisation de la clientèle de notre prochaine stratégie quadriennale, a déclaré M. Daniel. Co-operators continue d'occuper les meilleurs rangs au sein de l'industrie en matière de satisfaction de la clientèle; cela est dû en grande partie à notre réseau de conseillers qui oeuvrent au sein des collectivités et aux employés des Réclamations et du centre de contact de partout au Canada, qui se classent parmi les meilleurs. Nos conseillers et nos employés dévoués ont à coeur de préserver la sécurité financière de nos clients. Ils jouent un rôle crucial dans notre capacité de réaliser notre promesse : celle d'offrir à nos clients la liberté de choisir quand, comment et où ils veulent faire affaire avec nous. C'est un honneur de travailler avec eux. »

Comptable professionnel agréé, M. Daniel est titulaire d'un baccalauréat en arts de l'Université de Guelph. Il est vice-président du conseil d'administration de Connecting People for Health Cooperative Limited. Il a aussi siégé aux conseils d'administration de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc., et des organismes Saskatchewan Co-operative Association et Hospitals of Regina Foundation.

Il remplace Rick McCombie, premier vice-président et chef de la mobilisation de la clientèle, qui a annoncé son départ à la retraite plus tôt cette année.

Co-operators :

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous gestion s'élève à plus de 42,5 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à construire un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.cooperators.ca/fr-CA/.

SOURCE Co-operators

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 11:00 et diffusé par :