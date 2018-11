/R E P R I S E -- Avis de convocation - Garde-manger en danger : des milliers de marcheurs pour le respect de notre agriculture et le soutien aux producteurs et aliments d'ici/







LONGUEUIL, QC, le 14 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Pour une troisième entente commerciale consécutive, les producteurs sous gestion de l'offre, plus particulièrement dans le secteur laitier, ont fait les frais des négociations. Dans l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), les concessions dans le secteur laitier canadien sont sans précédent. La signature de l'AEUMC est la goutte qui a fait déborder le vase.

À l'instar des ententes commerciales précédentes, le gouvernement canadien n'a imposé aucune exigence sur les aliments importés, même si les normes sanitaires, sociales et environnementales au Québec et au Canada sont parmi les plus sévères au monde. Cette incohérence désavantage fortement nos agriculteurs et notre industrie agroalimentaire. Elle va aussi à l'encontre de la volonté des consommateurs de chez nous, pour qui ces normes sont importantes.

Le dimanche 18 novembre prochain à Montréal, des milliers d'agriculteurs, de représentants du secteur agroalimentaire, d'intervenants de la société civile et de consommateurs marcheront pour une même cause : notre avenir alimentaire passe par le respect de notre agriculture et le soutien aux producteurs et aliments d'ici.

Quoi : Garde-manger en danger : notre avenir alimentaire passe par le respect de notre agriculture et le soutien aux producteurs et aliments d'ici



Où et quand : Dimanche 18 novembre





13 h 30 : départ de la marche Parc La Fontaine (Coin rue Cherrier et

avenue du Parc-La Fontaine)





14 h 30 : fin de la marche Place des Festivals, rue Jeanne-Mance





Allocutions et animation musicale à l'arrivée

SOURCE Union des producteurs agricoles

Communiqué envoyé le 18 novembre 2018 à 07:00 et diffusé par :