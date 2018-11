Element AI annonce des partenariats stratégiques avec GIC, SGInnovate et la Singapore Management University







Element AI développe son approche concluante axée sur la recherche collaborative et consolide ses liens avec Singapour en établissant de nouvelles ententes. L'objectif : développer des produits de pointe pour le secteur financier, perfectionner les talents de la région, concevoir des solutions commerciales intégrant l'intelligence artificielle et participer à des projets de recherche collaborative à l'échelle mondiale.

SINGAPOUR, le 17 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Entreprise mondiale dont les logiciels d'intelligence artificielle (IA) aident les organisations à prendre des décisions plus éclairées et à devenir plus sécuritaires, solides et agiles, Element AI a annoncé aujourd'hui avoir conclu des partenariats avec GIC, SGInnovate et la Singapore Management University (SMU). L'annonce a eu lieu lors d'un événement auquel assistait le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, accompagné de Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international. M. S. Iswaran, ministre des Communications et de l'Information de Singapour, était aussi présent lors de la signature et a présenté une allocution. Ces partenariats étendent la portée d'Element AI en Asie et consolident son engagement envers l'écosystème de l'IA de Singapour, qu'il s'agisse de grandes entreprises ou de la communauté d'entreprises en démarrage (start-ups), en passant par le secteur de la recherche universitaire. Dans le cadre de son plan d'expansion mondiale, l'entreprise reproduit un modèle qui a fait ses preuves : collaborer avec de grandes entreprises, des pépinières d'entreprises et des centres de recherche établis à Singapour afin de convertir les dernières avancées de la recherche en IA en produits performants qui peuvent être intégrés et modulés en fonction des besoins.

« L'écosystème industriel singapourien est formé d'organisations renommées possédant un vaste savoir-faire dans l'établissement d'entreprises mondiales, de pépinières ayant une solide feuille de route dans le démarrage d'entreprises susceptibles de changer la donne, et d'établissements d'enseignement prestigieux qui sont les fers de lance de la recherche et dont l'apport est essentiel pour comprendre non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi pour décider de la voie à prendre », a affirmé Jean-François Gagné, président-directeur général chez Element AI. « Notre équipe comprend bien l'écosystème technologique de Singapour, puisque c'est ce type d'écosystème qui a mené à la création de notre entreprise. Nous sommes donc ravis de signer des ententes avec ces partenaires qui partagent nos idées. Et comme nous cherchons à accroître l'intelligence collective et à transformer l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui grâce à des produits d'IA qui joueront un rôle central, la perspective d'une coopération entre les meilleurs éléments de Singapour et du Canada a de quoi susciter l'enthousiasme. »

L'écosystème de l'IA de Singapour est unique, puisqu'il réunit les efforts du gouvernement, des institutions d'enseignement et des entreprises privées dans le but de stimuler l'adoption des technologies d'IA. C'est ce que fait par exemple la société GIC au moyen de ses laboratoires d'innovation, en plus de mûrir de nouvelles idées, tout cela en collaborant avec ses unités commerciales, des entreprises en démarrage, des organismes de recherche et des universités. Le nouveau partenariat qui lie Element AI et GIC marque le début d'une collaboration axée sur l'application de techniques poussées d'apprentissage machine afin de s'attaquer aux problèmes complexes rencontrés par les grandes sociétés de gestion d'actifs. Ensemble, ces deux entreprises mèneront des recherches sur des tendances en technologie dont les résultats pourront être appliqués en entreprise.

Ensuite, le partenariat établi entre Element AI et SGInnovate aura pour but premier d'élargir le bassin de candidats talentueux dans le domaine des technologies disruptives (deep tech) à Singapour et de développer le milieu en forte croissance des entreprises en démarrage technologiques dans les États de l'ANASE. Ensemble, les deux entreprises se pencheront sur le potentiel des jeunes entreprises du secteur de l'IA afin d'aider l'industrie et les gouvernements à relever divers défis. Pour y parvenir, Element AI et SGInnovate organiseront ensemble une série d'événements et travailleront aux côtés de fondateurs d'entreprises de technologies disruptives pour permettre aux entreprises en démarrage de se développer, de se perfectionner et de faire progresser les solutions d'IA. Ces mesures se feront en collaboration avec les entreprises du portefeuille de SGInnovate ainsi qu'avec d'autres acteurs du marché.

« Il y a deux ans, nous avons lancé SGInnovate dans le but d'aider les scientifiques entrepreneurs à concevoir, à mettre sur pied et à faire croître de jeunes entreprises de technologies disruptives, » a expliqué Steve Leonard, fondateur et chef de la direction de SGInnovate. « Compte tenu de la difficulté d'un tel projet, on ne saurait sous-évaluer l'importance de s'entourer de partenaires fiables. Grâce à notre nouveau partenariat avec Element AI, qui est l'une des start-up d'IA les plus prometteuses au monde, nous aurons plus d'influence à titre d'investisseur dans le secteur des technologies disruptives et de créateur d'entreprises. SGInnovate et Element AI chercheront aussi à présenter des occasions d'affaires aux entreprises en démarrage, qui pourront ensuite concevoir, déployer, améliorer ou développer davantage des systèmes et des solutions d'IA. Cette collaboration stimulera tout l'écosystème des entreprises en démarrage dans l'ensemble de l'ANASE. »

La Singapore Management University (SMU), dont le campus dynamique est situé en plein coeur de la cité-État, se concentre sur les secteurs de la gestion, des sciences sociales et de l'informatique (dont l'intelligence artificielle), ainsi que sur d'autres secteurs connexes. L'approche de l'Université, qui intègre recherche, enseignement, apprentissage et pratique, a des effets positifs qui se répercutent sur le milieu des affaires, le gouvernement et la société en général. La SMU School of Law a récemment obtenu une subvention concurrentielle de 4,5 millions de dollars de la part de la Singapore National Research Foundation afin d'établir le tout premier centre pour l'intelligence et la gouvernance des données (CAIDG), dont l'inauguration publique a eu lieu en septembre dernier. Element AI et la SMU School of Law entreprendront une collaboration de recherche axée sur les questions de la gouvernance de l'IA. Plus précisément, la SMU sera responsable des volets de recherche touchant Singapour et l'ANASE, tandis qu'Element AI se concentrera sur le volet Amérique du Nord tout en faisant jouer son réseau de recherche international. Les parties mettront en commun les renseignements, les outils et les approches afin de cerner les enjeux et de publier des recommandations.

« Au fil de nos recherches sur les questions de gouvernance de l'intelligence artificielle, nous avons souligné l'importance de faire appel au milieu universitaire ainsi qu'à l'industrie », a expliqué Goh Yihan, professeur agrégé et recteur de la SMU School of Law, et premier directeur du CAIDG. « C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, puisque nous avons une incidence concrète sur ce secteur qui évolue rapidement. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Element AI, car ça ne fait aucun doute : il s'agit d'un partenariat extraordinaire. Je suis impatient de travailler avec l'équipe dans les mois à venir pour déterminer et approfondir les sujets qui feront l'objet de notre recherche. »

Element AI

Element AI fournit des logiciels d'IA qui facilitent la prise de décisions. Résultat : les entreprises sont plus sécuritaires, plus solides et plus agiles. Ayant établi son siège social au Canada, Element AI possède des bureaux à Montréal, à Toronto, à Londres, à Singapour et à Séoul. L'entreprise est financée par de grands investisseurs, dont BDC Capital, Data Collective, Fidelity Investments Canada, Hanwha Investment, Intel Capital, Microsoft Ventures, Banque Nationale, NVIDIA GPU Ventures, Real Ventures et Tencent. http://www.elementai.com

SGInnovate

Chez SGInnovate, nous sommes convaincus que Singapour possède toutes les ressources et le savoir-faire requis pour s'attaquer aux problèmes complexes auxquels sont confrontés des gens partout dans le monde. C'est pourquoi nous avons lancé la stratégie appelée Deep Tech Nexus, dont l'objectif est d'ajouter une véritable plus-value à l'écosystème des entreprises en démarrage du secteur des technologies disruptives. Nous agissons sur deux volets : le développement du capital humain et le déploiement du capital d'investissement. Avec le soutien de nos partenaires et de nos co-investisseurs, nous appuyons des fondateurs du secteur des technologies disruptives en proposant des investissements à base d'actions, en facilitant l'accès au bassin de candidats de talent et en appuyant les mesures visant à susciter l'intérêt de la clientèle. Nous orientons nos efforts sur les technologies transformationnelles, comme l'IA, les chaînes de blocs et les technologies médicales. Ces solutions modulables peuvent avoir une forte incidence et contribuer à régler des problèmes présents à l'échelle mondiale. SGInnovate est une société privée à responsabilité limitée détenue à part entière par le gouvernement singapourien. Pour plus de renseignements, consultez le site www.sginnovate.com .

Singapore Management University

Établie en 2000, la Singapore Management University (SMU) est reconnue pour sa recherche multidisciplinaire à forte incidence qui se penche sur des problèmes propres à l'Asie, mais dont la pertinence est mondiale. Elle l'est aussi pour ses innovations en apprentissage expérientiel. Forte d'une population de 10 000 étudiants, la SMU offre des programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en comptabilité, en commerce, en économie, en systèmes d'information, en droit et en sciences sociales, ainsi que des formations pour le perfectionnement de cadres dirigeants. Par l'entremise de son campus situé en plein coeur de la ville, la SMU entretient des liens stratégiques avec le milieu des affaires, le gouvernement et la communauté en général, à Singapour et ailleurs. www.smu.edu.sg

