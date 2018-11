Mise en ligne des résultats de la consultation publique sur le Réseau express vélo







MONTRÉAL, le 16 nov. 2018 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal dévoile les résultats de la démarche de consultation tenue dans le cadre la réalisation du Réseau express vélo (REV), future colonne vertébrale du réseau cyclable montréalais. La démarche, réalisée en ligne du 1er juin au 15 juillet 2018 sur la plateforme Réalisons Montréal, a permis de colliger les réponses de 3 600 personnes, sans compter la centaine de citoyens qui ont pris part aux trois ateliers de consultation, tenus dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Ahuntsic-Cartierville et le Sud-Ouest. Les données recueillies dans le cadre de cette démarche de consultation permettront de concevoir un réseau qui répond aux attentes de tous les usagers.

« Le développement d'un réseau cyclable convivial et sécuritaire est incontournable si on souhaite faire d'une meilleure mobilité une réalité. En favorisant le transport actif, grâce à des aménagements de qualité accessible en tout temps, nous offrons aux Montréalais et aux Montréalaises une véritable alternative à l'auto solo, et nous avons un impact réel sur l'engorgement du réseau routier et sur les émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Marianne Giguère, conseillère associée au développement durable et aux transports actifs.

Développement du REV

Le développement du REV est clairement identifié parmi les priorités de l'administration. Le PTI 2019-2021 et le budget prévoient respectivement des investissements de 50 M $ et l'embauche de quatre nouvelles personnes entièrement dédiées à la mise sur pied du réseau. Globalement, la Ville de Montréal consacrera 89 M $ pour appuyer la progression des déplacements à vélo, dont un nouveau programme dédié à l'entretien et un programme consacré au développement de vélorues sur le réseau local.

Les attentes exprimées lors des différentes activités de consultation seront prises en compte dans l'élaboration du concept final, que ce soit au niveau des aménagements, du tracé, de la signalisation ou de l'équipement tel que les supports à vélo ou les stations de réparation. Ainsi, le REV sera composé de pistes cyclables existantes mises à niveau et de nouvelles pistes cyclables, accessibles douze mois par année, auxquelles viendront se greffer les réseaux cyclables locaux. Ce réseau supérieur sera protégé afin d'assurer la sécurité des cyclistes et de réduire les conflits entre les usagers. Le tracé du REV sera conçu de manière à relier les grands pôles d'activités, les secteurs d'emplois et les axes de transports en commun. La planification détaillée du déploiement de ce projet ambitieux est en cours et s'appuiera sur ces bases avec la collaboration des arrondissements touchés. Les résultats complets de la consultation peuvent être consultés en ligne.

Le calendrier et les axes visés pour le réseau seront dévoilés au printemps 2019, coïncidant avec le début de l'aménagement des premiers tronçons.

