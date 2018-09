La gouverneure générale effectuera une visite officielle à Terre-Neuve-et-Labrador







PROGRAMME DÉTAILLÉ

OTTAWA, le 17 sept. 2018 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite officielle à Terre-Neuve-et-Labrador les 20 et 21 septembre 2018. Elle fera des escales à St. John's, à Happy Valley-Goose Bay et à North West River.

Durant cette visite, la gouverneure générale rencontrera des représentants provinciaux, des dirigeants autochtones et des membres de la collectivité. De plus, elle sera nommée commissaire en chef honoraire de la Garde côtière canadienne (GCC). Cette visite permettra aussi à Son Excellence d'en apprendre davantage sur le Fisheries and Marine Institute de l'Université Memorial.

Voici ci?après l'itinéraire détaillé de Son Excellence. Les heures correspondent au fuseau horaire local : heure avancée de Terre-Neuve (HAT - 2 h 30).

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le jeudi 20 septembre

9 h 30

Cérémonie d'accueil officielle

Son Excellence sera officiellement accueillie dans la province par Son Honneur l'honorable Judy Foote, lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle recevra les honneurs militaires comprenant une garde d'honneur, le salut vice?royal et une salve de 21 coups de canon des membres de la 5e Division du Canada, la réserve navale, la réserve aérienne Torbay, la Gendarmerie royale du Canada, le Royal Newfoundland Constabulary et de la 5e Groupe de patrouilles des Rangers canadiens.

Édifice de la Confédération, 100, promenade Prince Philip, St. John's

OUVERT AUX MÉDIAS

10 h

Rencontre avec la lieutenante-gouverneure et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

La gouverneure générale rencontrera la lieutenante-gouverneure et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador.

Cabinet du premier ministre, Édifice de la Confédération, 100, promenade Prince Philip, St. John's

PHOTO OP -- Au début de la rencontre

10 h 45

Investiture à titre de commissaire en chef honoraire de la Garde côtière canadienne

La gouverneure générale sera investie du titre de commissaire en chef honoraire de la GCC. Après la cérémonie, elle remettra des médailles pour services distingués à des récipiendaires de la GCC.

Le rôle de commissaire en chef honoraire a été institué en 1976 au moment de l'investiture du gouverneur général de l'époque, l'honorable Jules Léger. Mme Payette sera la huitième gouverneure générale à porter ce titre honoraire. Pour en savoir plus sur la CCG, visitez www.ccg-gcc.gc.ca.

Administration centrale de la région de l'Atlantique de la Garde côtière canadienne, 280, chemin Southside, St. John's

OUVERT AUX MÉDIAS

11 h 40

Exposition du portrait de la Reine

La gouverneure générale ira voir le Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II qui sera présenté au public à compter du 20 septembre 2018, à la résidence du lieutenant-gouverneur (Government House). Le portrait était dans la Salle de bal de Rideau Hall, la résidence officielle et le lieu de travail du gouverneur général à Ottawa, depuis 2012 et fera l'objet d'une tournée nationale dont la première escale sera à St. John's. Cette initiative permettra à un plus grand nombre de Canadiens de voir la toile de leurs propres yeux et vise à rendre hommage à Sa Majesté pour son dévouement indéfectible.

Résidence du lieutenant-gouverneur, 50, chemin Military, St. John's

PHOTO OP

13 h 30

Visite du Fisheries and Marine Institute de l'Université Memorial

La gouverneure générale visitera le Fisheries and Marine Institute de l'Université Memorial. Elle s'arrêtera d'abord au Centre de simulation maritime où elle essaiera le simulateur des opérations extracôtières Hibernia. Ensuite, elle visitera la citerne antiroulis du Centre de recherche sur les ressources aquatiques durables où des jeunes de l'équipe de robotique Eastern Edge Robotics mettront à l'essai leurs véhicules téléguidés.

Le Fisheries and Marine Institute de l'Université Memorial de Terre-Neuve est l'établissement le plus complet en Amérique du Nord pour l'éducation, la formation, la recherche appliquée ainsi que le soutien industriel dans le secteur des industries océanologiques. L'institut utilise des installations de recherche et de formation de premier ordre et fait appel à des personnes hautement qualifiées pour offrir plus de 20 programmes pilotés par l'industrie, dont des certificats techniques, des doctorats et une grande variété de cours de formation industrielle à l'intention de divers clients.

Le Fisheries and Marine Institute, Université Memorial, 155 chemin Ridge, St. John's

OUVERT AUX MÉDIAS -- Durant la visite de la citerne antiroulis du Centre de recherche sur les ressources aquatiques durables.

15 h 30

Randonnée avec des membres du public à la colline Signal

La gouverneure générale invite les membres du public à se joindre à elle pour prendre part à une randonnée au lieu historique national de Signal Hill dans le cadre de l'initiative GGActive, qui vise à promouvoir la santé et la bonne forme physique. Les membres du public sont priés de se rassembler au Centre d'accueil de Signal Hill, qui sera le point de départ de la randonnée.

Signal Hill a été au coeur de la défense du port de St. John's, du XVIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et c'est là que Guglielmo Marconi a reçu le tout premier signal transatlantique sans fil, en 1901. Pour en savoir plus, visitez www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/signalhill.

Signal Hill, 230, chemin Signal Hill, St. John's

OUVERT AUX MÉDIAS

18 h

Concert public sur le site de la résidence du lieutenant-gouverneur

Son Excellence prononcera une brève allocution d'ouverture lors d'un concert public donné par la Musique du Royal Newfoundland Regiment sur le site de la résidence du lieutenant-gouverneur.

La Musique du Royal Newfoundland Regiment existe depuis le début la Grande Guerre. Le régiment se trouve maintenant à St. John's et compte 35 membres à temps plein et certains membres auxiliaires bénévoles. Pour en savoir plus, visitez www.rnfldr.ca/regiment.aspx?item=191 (en anglais seulement).

Résidence du lieutenant-gouverneur, 50, chemin Military, St. John's

OUVERT AUX MÉDIAS

19 h

Réception officielle offerte par la lieutenante-gouverneure et le premier ministre

La lieutenante-gouveneure et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador offriront une réception en l'honneur de la première visite officielle de Son Excellence dans la province. La gouverneure générale, la lieutenante-gouverneure et le premier ministre prononceront respectivement une allocution à cette occasion et Son Excellence remettra des distinctions honorifiques à trois récipiendaires. Elle rencontrera ensuite des résidents et des dirigeants clés de la communauté.

Résidence du lieutenant-gouverneur, 50, chemin Military, St. John's

OUVERT AUX MÉDIAS -- Durant les discours et la remise des distinctions honorifiques. Les citations des récipiendaires et les renseignements généraux sur les distinctions honorifiques qui seront remises se trouvent ci-joints.

Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le vendredi 21 septembre

10 h 30

Visite de la 5e Escadre Goose Bay

À son arrivée sur le site de la 5e Escadre Goose Bay, la gouverneure générale rencontrera le commandant de la base, le lieutenant-colonel Stéphane Racle, qui lui donnera un aperçu des activités de la base. Plus tard, Son Excellence participera à un vol de familiarisation à bord d'un hélicoptère Griffon CH-146. À la fin de la visite, elle rencontrera des membres du personnel des Forces armées canadiennes.

La 5e Escadre Goose Bay mène et appuie une grande variété d'opérations, dont des entraînements interarmées et interalliés. Sa principale mission de la 5e Escadre est d'appuyer les opérations du NORAD pour la projection de la puissance aérienne sur les côtes nord et nord-est du Canada. La 5e Escadre soutient l'instruction militaire pour les Forces armées canadiennes, ses alliées et le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Pour en savoir plus, visitez www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/5-escadre/index.page.

5e Escadre Goose Bay, Happy Valley-Goose Bay

PHOTO OP -- Avant le décollage

13 h 10

Rencontre avec le maire de Happy Valley-Goose Bay

La gouverneure générale rencontrera Son Honneur David Kieser, maire de Happy Valley-Goose Bay.

Hôtel de ville, 212, chemin Hamilton River, Happy Valley-Goose Bay

PHOTO OP -- Au début de la visite

13 h 35

Randonnée communautaire le long de la promenade de l'île Birch

La gouverneure générale se joindra au maire de Happy Valley-Goose Bay, à des jeunes et à des bénévoles pour prendre part à une randonnée le long de la nouvelle promenade de l'île Birch, qui a été aménagée en partenariat avec la ville de Happy Valley-Goose Bay et un organisme sans but lucratif appelé Healthy Waters Labrador.

Promenade de l'île Birch, Happy Valley-Goose Bay

OUVERT AUX MÉDIAS

North West River (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le vendredi 21 septembre

14 h 45

Visite et réception au Centre d'interprétation du Labrador

Son Excellence aura l'occasion d'en apprendre davantage sur le riche patrimoine autochtone en visitant les expositions du Centre d'interprétation du Labrador. La gouverneure générale assistera ensuite à une réception en compagnie de Son Honneur Derek Montague, maire de North West River et de membres de la communauté.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

RÉCIPIENDAIRES ET CITATIONS

DÉCORATIONS POUR SERVICE MÉRITOIRE (DIVISION CIVILE)

Augustine Dalton, M.S.M. (décédé)

Admirals Beach, Newfoundland and Labrador

Le 11 août 1986, Augustine Dalton a orchestré le sauvetage de 155 réfugiés tamouls qui dérivaient dans des bateaux de sauvetage au large des côtes de St. Shott's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Sans hésiter, il a largué sa cargaison de morue pour prêter main-forte aux réfugiés en détresse. Il a appelé d'autres bateaux de pêche se trouvant à proximité et a avisé la Garde côtière canadienne pour qu'elle vienne en renfort. Grâce à ses efforts courageux, bon nombre des réfugiés sont restés au Canada et ont contribué à la société canadienne.

MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

Bridgette Abbott

Conception Bay South, NL

Bridgette Abbott s'est servie de son titre de Miss Terre-Neuve-et-Labrador comme outil de promotion du bénévolat dans sa communauté. Impliquée auprès de multiples activités de bienfaisance et campagnes de financement, elle est un modèle à suivre pour bien des gens.

Kevin Dunphy

St. John's, NL

Depuis qu'il s'est joint au conseil d'administration de la section de Terre-Neuve-et-Labrador des Jeux olympiques spéciaux il y a plus de 15 ans, Kevin Dunphy a travaillé sans relâche à la promotion et à l'expansion de l'organisme, notamment en tant que pilier principal des Jeux d'hiver de 2016 à Corner Brook.

FICHE D'INFORMATION SUR LES

DISTINCTIONS HONORIFIQUES CANADIENNES

À propos des décorations pour service méritoire

Les décorations pour service méritoire reconnaissent les Canadiens ayant accompli des actions et des activités exceptionnelles qui ont fait honneur au Canada. Elles comportent une division militaire et une division civile, chacune ayant deux niveaux, à savoir une croix et une médaille.

La division civile reconnaît les contributions remarquables dans différents domaines d'activité, des initiatives de défense des intérêts aux soins de santé, en passant par la recherche et les efforts humanitaires. Ces contributions méritoires sont souvent novatrices. Elles sont un exemple à suivre et améliorent la qualité de vie d'une communauté. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un Canadien méritant, visitez merite.gg.ca.

À propos de la Médaille du souverain pour les bénévoles

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles remarquables de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les bénévoles souligne le dévouement et l'engagement des bénévoles. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un bénévole méritant, visitez entraide.gg.ca.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

