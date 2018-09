Nouvelle commande d'autobus électriques à Montréal







SAINT-EUSTACHE, QC, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Nova Bus est très fière d'annoncer l'obtention d'un nouveau contrat de la Société de transport de Montréal (STM). Celui-ci concerne la fabrication de 4 autobus LFSe entièrement électriques de 12 mètres. La livraison des véhicules est prévue pour fin 2019.

Cette commande s'effectue alors que vient de s'écouler la première année de circulation de trois autobus électriques à recharge rapide de Nova Bus dans le cadre du projet Cité Mobilité Montréal, une initiative importante de la STM et du gouvernement du Québec. Les quatre nouveaux véhicules sont destinés à remplacer tous ceux fonctionnant au diesel sur la même ligne de transport, qui va de Square Victoria au terminus Angrignon.

"Les statistiques d'utilisation et de performance des autobus 100% électriques de Nova Bus reflètent grandement le succès du projet Cité Mobilité Montréal et nous en sommes excessivement fiers. La confiance renouvelée de la STM envers nos véhicules démontre la volonté de poursuivre la transition énergétique du transport en commun montréalais. Le savoir-faire québécois en matière de mobilité durable n'est plus à prouver et nous sommes fiers d'en être un chef de file", a déclaré Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus.

Depuis la mise en service des premiers autobus électriques à Montréal en mai 2017, plus de 100 000 km ont été parcourus par ces véhicules de Nova Bus et plus de 11 000 recharges rapides ont été réalisées. Par ailleurs, il a été possible de constater durant cette première année d'opération la robustesse du produit dans les conditions climatiques extrêmes, ainsi que les performances des stations de recharge rapide. Aussi, ce modèle d'autobus nécessite moins d'entretien étant donné qu'il possède moins de composantes mécaniques.

« On retient de cette première année d'opération que le LFSe de Nova Bus a suscité un engouement certain et beaucoup de curiosité de la part du public, mais aussi des chauffeurs d'autobus. Les gens sont tout particulièrement sensibles au confort durant leurs déplacements et au fait que les bus soient silencieux », a conclu Martin Larose.

À propos de Nova Bus

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus hybrides électriques, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro MobilitéMC, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du Groupe Volvo. Pour plus de renseignements sur les produits et services de Nova Bus, consultez le www.novabus.com.

