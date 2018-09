Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie







OTTAWA, le 15 sept. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la démocratie :

« En cette Journée internationale de la démocratie, je me rappelle les paroles de l'ancien député Arnold Chan. Arnold était un collègue, un ami proche et un membre de la fonction publique dévoué. Arnold nous a quittés il y a exactement un an hier mais sa sagesse demeure parmi nous et continue de nous apporter des leçons, peut-être même aujourd'hui plus que jamais.

« Arnold croyait profondément en notre démocratie. Il n'a jamais perdu de vue l'importance des gestes individuels que nous posons au quotidien et qui nous définissent en tant que pays. Arnold nous rappelait à quel point ces simples gestes de civilité jouent un rôle fondamental dans notre démocratie, au même titre qu'aller voter.

« Si Arnold était encore parmi nous, je suis certain qu'il parlerait de l'état de la démocratie au Canada et à travers le monde et ce, avec encore plus de passion et d'urgence. Comme le disait Arnold, le problème est que personne n'écoute et que tout le monde parle en même temps.

« Il est également devenu trop facile de rejeter les occasions de débattre et d'échanger, et plus difficile de trouver des moments pour s'arrêter et réfléchir. Comme le soulignait Arnold, la démocratie l'emporte réellement lorsque nous nous écoutons les uns les autres malgré nos différences. Nous pourrons alors réellement améliorer notre société et nous assurer qu'elle demeure capable de surmonter les défis auxquels nos démocraties font face.

« Aujourd'hui, j'espère que tous les Canadiens répondront à l'appel d'Arnold à "donner vie à leur démocratie, à la chérir et à la vénérer." Nous avons l'occasion de renforcer notre démocratie tous les jours. Les gestes de civilité, aussi simples qu'ils soient, démontrent que nous sommes à l'écoute et que nous sommes là les uns pour les autres. Ces gestes sont au coeur de notre démocratie et des valeurs qui nous rassemblent.

« Comme le disait Arnold, ces gestes font "la force de notre pays." »

