Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure culturelle à Thunder Bay

Le gouvernement du Canada annonce son appui à la relocalisation de la Galerie d'art de Thunder Bay.

THUNDER BAY, ON, le 17 juillet 2018 /CNW/ - Investir dans l'infrastructure artistique et culturelle crée des emplois et soutient les collectivités, ce qui en fait de meilleurs endroits où vivre.

Aujourd'hui, l'honorable Patricia Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail et députée de Thunder Bay?Supérieur-Nord, a annoncé l'octroi d'un financement de 11,5 millions de dollars à la Galerie d'art de Thunder Bay en appui au projet de relocalisation de la Galerie dans le secteur riverain.

La ministre Hajdu a fait cette annonce au nom de Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, le financement soutiendra la construction d'un nouveau bâtiment de 38 500 pieds carrés, lequel abritera une galerie moderne et des aires d'exposition.

L'agrandissement et la revitalisation de la Galerie sont des composantes essentielles d'un plan municipal de grande envergure visant à développer un pôle culturel et touristique centralisé et complet dans le secteur riverain de Thunder Bay.

« Les espaces culturels comme la Galerie d'art de Thunder Bay rassemblent des gens de tous les horizons. En appuyant la rénovation d'infrastructures culturelles, nous créons de bons emplois pour la classe moyenne, renforçons les collectivités et aidons à rendre les arts et la culture plus accessibles pour tous les Canadiens et Canadiennes. »



? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le projet de relocalisation et d'agrandissement de la Galerie d'art de Thunder Bay est un grand pas en avant dans la revitalisation du secteur riverain de notre ville. Ces fonds nous aideront à bâtir une collectivité qui apprécie et appuie les arts et la culture et comprend leur importance. »

? L'honorable Patricia Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail et députée de Thunder Bay?Supérieur-Nord

« Cette journée est historique - le jour où la nouvelle Galerie d'art de Thunder Bay sur le magnifique secteur riverain de la ville est devenue une certitude. L'aide généreuse du gouvernement du Canada fera en sorte que ce nouveau lieu de rassemblement communautaire pour les arts visuels deviendra une réalité. Au nom du conseil d'administration de la Galerie d'art de Thunder Bay, je remercie sincèrement l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, d'avoir reconnu l'importance de ce projet et offert une aide essentielle qui nous permettra de réaliser ce projet.

? Mme Sharon Godwin, directrice, Galerie d'art de Thunder Bay

Fondée en 1974, la Galerie d'art de Thunder Bay collectionne, expose et interprète des oeuvres d'art, notamment des oeuvres contemporaines créées par des artistes canadiens autochtones et du nord-ouest de l'Ontario.

Le projet de relocalisation dans le secteur riverain de la Galerie d'art de Thunder Bay donnera à la collectivité accès à un nouvel espace d'exposition qui comprendra un studio/une salle de conférence, une boutique de cadeaux et un café.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité et l'innovation artistiques. Le Fonds appuie l'amélioration, la rénovation et la construction d'infrastructures à vocation artistique et patrimoniale, ainsi que l'achat d'équipements spécialisés.

