Invitation aux médias - Nouvelle annonce importante pour la conservation du lac Saint-Pierre







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, accompagnée de l'adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions et député de Maskinongé, M. Marc H. Plante, invite les représentants des médias à une conférence de presse où elle procédera à une nouvelle annonce concernant le lac Saint-Pierre.

Date : Le 19 juillet 2018



Heure : 11 h



Lieu : Plein Air Ville-Joie (à l'extérieur, sous le préau)

11441, rue Notre-Dame Ouest

Trois-Rivières (Québec) G9B 6W5

SOURCES :



Julien Marcotte

Attaché de presse

Cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3911 Christine Harvey

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Agriculture,

des Pêcheries et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2525 Louis-Maxim Toutant Conseiller politique Bureau de circonscription du député de Maskinongé

Tél. : 819 228-9722 INFORMATION :



Relations médias

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 12:45 et diffusé par :