Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Arif Virani se rendra dans le Sud de l'Ontario

M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme), se rendra dans le Sud de l'Ontario pour rencontrer des groupes oeuvrant dans le domaine des arts et de la culture, ainsi que des groupes communautaires

OTTAWA, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Dans le cadre d'un voyage de trois jours dans le Sud ontarien, M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme), rencontrera des intervenants pour discuter des langues autochtones et des priorités auxquelles font face le secteur de la création et les communautés ethnoculturelles.

M. Virani fera une annonce à Niagara-on-the-Lake, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Il tiendra des sessions d'information sur les langues autochtones à St. Catharines, ainsi que sur le financement disponible pour les projets liés au multiculturalisme ou destinés aux jeunes Noirs, à Brampton.

Lorsqu'il sera à Brampton, M. Virani visitera le Peel Art Gallery et le Museum + Archives, en plus d'assister à la cérémonie d'ouverture du festival Visual Arts of South Asia (VASA). Ensuite, il se rendra à Georgetown, où il visitera le Halton Hills Cultural Centre et verra l'exposition Emancipation Art.

M. Virani visitera aussi le Halton Multicultural Council à Oakville.

À Aurora, il visitera le centre culturel, ainsi que le musée et les archives de la ville.

Il visitera la Collection d'art canadien McMichael à Kleinburg.

Activités pour les journalistes, le mardi 17 juillet 2018

Annonce concernant la Corporation de la ville de Niagara-on-the-Lake

Lieu : 244, rue Regent, Niagara-on-the-Lake (Ontario)

10 h 30

