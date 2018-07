La ministre de la Santé du Canada assistera à la 22e Conférence internationale sur le sida aux Pays-Bas







OTTAWA, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Le VIH et le sida représentent encore aujourd'hui d'importants enjeux de santé publique dans le monde. Près de 37 millions de personnes vivaient avec le VIH à la fin de 2016 et environ 2 millions de nouvelles infections sont contractées chaque année. Le gouvernement du Canada est fermement résolu à collaborer avec ses partenaires internationaux pour atteindre l'objectif mondial d'éliminer le sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, prendra part à la 22e Conférence internationale sur le sida à Amsterdam, aux Pays-Bas, du 23 au 26 juillet 2018. Le thème de la conférence de cette année, « Briser des barrières, bâtir des ponts », met en évidence les approches axées sur les droits de la personne pour mieux joindre les populations clés touchées par le VIH et le sida.

La ministre Petitpas Taylor profitera de son séjour à Amsterdam pour rencontrer les principaux intervenants et dirigeants internationaux afin de donner une impulsion à l'intervention mondiale contre le VIH. La conférence est également une occasion de mettre en valeur l'expertise et l'innovation du Canada ainsi que de tirer des leçons de l'expérience de ceux qui se consacrent à la lutte contre le VIH et le sida.

La ministre de la Santé a également publié aujourd'hui une mise à jour concernant les efforts déployés par le Canada pour atteindre les cibles de traitement 90-90-90 de l'ONUSIDA. Voici les cibles en question : à l'horizon 2030, 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90 % de toutes les personnes diagnostiquées reçoivent un traitement antirétroviral et 90 % des personnes recevant un traitement ont une charge virale supprimée. L'atteinte de ces cibles contribuera à l'éradication du sida d'ici 2030. En 2016, on estime que plus de 63 000 Canadiens vivaient avec le VIH; 86 % de ces personnes avaient reçu un diagnostic, 81 % des personnes diagnostiquées recevaient un traitement et 91 % de celles qui recevaient un traitement avaient une charge virale supprimée.

« Nous avons fait d'énormes progrès dans la lutte contre le VIH et le sida au cours des 30 dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire. La Conférence internationale sur le sida 2018 est une tribune importante où nous pouvons tirer parti de nos réalisations et envisager des solutions novatrices pour prévenir les nouvelles infections et veiller à ce que les personnes vivant avec le VIH et le sida reçoivent les soins, le traitement et le soutien dont elles ont besoin. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

appuie les interventions communautaires visant à améliorer la prévention et l'accès aux services de dépistage et de traitement, effectue la surveillance du VIH, fournit des directives sur le dépistage et les tests aux professionnels de la santé et investit dans la recherche. Par ailleurs, il reste déterminé à collaborer avec les dirigeants autochtones régionaux et nationaux, ses partenaires et les communautés afin d'améliorer la santé des Autochtones. Le gouvernement offre aussi des services de santé et de prévention aux personnes incarcérées dans des établissements correctionnels fédéraux. À la fin de 2016, environ 63 110 personnes vivaient avec le VIH au Canada . De ce nombre, on estime qu'une personne sur sept ignorait qu'elle était infectée. De plus, il y aurait eu 2 165 nouvelles infections à VIH au Canada en 2016.

. De ce nombre, on estime qu'une personne sur sept ignorait qu'elle était infectée. De plus, il y aurait eu 2 165 nouvelles infections à VIH au en 2016. Le Cadre d'action pancanadien sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) a été publié le 29 juin 2018 par les ministres de la Santé du Canada . Il vise à s'attaquer aux ITSS au Canada en posant les fondements de la réduction des préjugés et de la discrimination ainsi que de l'élimination d'autres obstacles fondamentaux à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH au Canada .

