Attribution d'une aide financière de 3 250 000 $ au parc Oméga pour bonifier le tourisme de nature et d'aventure dans la région de l'Outaouais







MONTEBELLO, QC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Tourisme Outaouais sont fiers d'attribuer une aide financière de 3 250 000 $ au parc Oméga pour soutenir son projet d'expansion visant la mise sur pied de nouvelles installations et activités. Cette initiative, qui comprend l'implantation d'une expédition nocturne ainsi que l'ajout d'hébergement insolite et d'infrastructures d'accueil, totalise des investissements de 9 millions de dollars dans la région de l'Outaouais.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, en présence de la présidente de Tourisme Outaouais, Mme Geneviève Dumas.

Une aide financière de 3 millions de dollars provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme. À cette somme s'ajoute un montant de 250 000 $ versé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Outaouais.

Citations :

« Au Québec, nous avons la chance d'avoir accès à de grands espaces où foisonnent une faune et une flore abondantes et diversifiées. Les nombreux attraits qu'on y trouve permettent aux visiteurs de profiter pleinement de la nature québécoise en vivant des expériences hors du commun. C'est ce qu'offre le parc Oméga, et ce nouvel investissement contribuera sans aucun doute à attirer davantage de touristes de toutes provenances. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La région de l'Outaouais a tout ce qu'il faut pour séduire les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Ce nouveau projet constituera un plus pour les touristes qui désirent vivre des expériences uniques en plein coeur de notre belle nature. En tant que député de Papineau, je me réjouis de constater le dynamisme, la volonté et le savoir-faire qui habitent les promoteurs de la région. C'est avec des initiatives comme celles-ci que le Québec se démarque de la concurrence. »

Alexandre Iracà, député de Papineau

« Le parc Oméga est un acteur touristique extrêmement important pour l'Outaouais. Avec plus de 270 000 visiteurs l'an passé, le parc est ancré dans l'un des pôles prioritaires définis dans la planification stratégique de Tourisme Outaouais. Ces sommes vont permettre d'offrir des nouveautés aux visiteurs, en plus de proposer une offre en soirée peu présente sur le territoire. »

Geneviève Dumas, présidente de Tourisme Outaouais

Faits saillants :

Le parc Oméga a comme mission d'éduquer les visiteurs par l'émerveillement en leur proposant des expériences immersives marquantes permettant de découvrir les particularités de la faune, de la flore, de la culture et de l'histoire du Québec et du Canada . Le parc Oméga propose la découverte d'une variété d'animaux sauvages du Québec et du Canada dans un milieu naturel.

. Le parc Oméga propose la découverte d'une variété d'animaux sauvages du Québec et du dans un milieu naturel. La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020. Elles visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

L'investissement du gouvernement du Québec permettra entre autres de stimuler la création d'emplois et entraînera une augmentation du nombre de visiteurs ainsi qu'un accroissement des dépenses touristiques dans la région.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw



SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 10:16 et diffusé par :