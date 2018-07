Salon international de l'aérospatiale de Farnborough - Des annonces prometteuses pour l'industrie québécoise de l'aérospatiale







FARNBOROUGH, Royaume-Uni, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - En marge de la mission économique du Québec organisée à l'occasion du Salon international de l'aérospatiale de Farnborough, la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, a procédé à une série d'annonces aujourd'hui au sein de l'Espace Québec.

Entente de coopération entre le CRIAQ, le CARIC et ZAL

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), le Consortium en aérospatiale pour la recherche et l'innovation au Canada (CARIC) et ZAL - Hamburg's Center of Applied Aeronautical Research ont signé une entente de coopération. Son objectif : intensifier la coopération fondée sur le bénéfice mutuel et la réciprocité par la recherche collaborative et le développement technologique entre les trois entités et leurs écosystèmes respectifs.

Parmi les retombées attendues, notons le lancement d'un nouveau projet de recherche collaborative, l'intégration des chaînes d'innovation et des réseaux de recherche, l'arrimage accru des établissements d'enseignement et de recherche, ainsi que la mise en place de nouveaux partenariats industriels et d'affaires transnationaux.

Entente de partenariat entre Groupe NSE et Drakkar

La société internationale de services industriels et techniques Groupe NSE, située en France, et Drakkar, un prestataire de services logistiques d'externalisation de classe mondiale implanté au Canada, ont signé une entente de partenariat pour la création, à Montréal, d'une entreprise de logistique et de services techniques dans le secteur de l'aérospatiale. Une centaine d'emplois seront ainsi créés sur un horizon de trois ans.

Projet d'investissement de Esterline CMC Électronique

L'entreprise Esterline CMC Électronique réalisera, à son usine montréalaise, un projet de transformation « agile » et numérique évalué à 24,4 millions de dollars. Le gouvernement du Québec accorde un prêt sans intérêt de 11,5 millions de dollars par l'entremise d'Investissement Québec afin de soutenir cette initiative, qui devrait permettre la consolidation de 93 emplois.

Projet d'investissement de Safran Systèmes d'atterrissage Canada

L'entreprise Safran Systèmes d'atterrissage Canada investira 11,8 millions de dollars pour mettre en oeuvre le projet Factory 4 Future, qui vise à moderniser l'usine de Mirabel de l'entreprise pour lui permettre de prendre le virage 4.0. Une aide gouvernementale de 2 millions de dollars est accordée par le biais d'Investissement Québec pour appuyer la réalisation de ce projet.

Entente de collaboration entre Aéro Montréal et Aerospace Wales Forum

Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, a signé un accord de collaboration avec Aerospace Wales Forum, la grappe aérospatiale du Pays de Galles. Cette entente vise à renforcer les liens commerciaux entre les deux grappes aérospatiales. L'objectif : simplifier l'accès des entreprises québécoises et galloises aux maîtres d'oeuvre et à leurs chaînes d'approvisionnement.

Aerospace Wales Forum et Aéro Montréal travailleront de concert pour cerner, dans leurs écosystèmes respectifs, des occasions d'affaires qui pourraient susciter l'intérêt d'entreprises situées au Pays de Galles ou au Québec. Cette collaboration se traduira par l'organisation de missions commerciales et d'événements conjoints pour accompagner les PME du Québec dans l'établissement de liens durables avec les entreprises d'Aerospace Wales Forum.

Citation :

« Cette année, nous renouons avec la croissance dans le secteur de l'aérospatiale du Québec. Ces annonces reflètent le grand dynamisme de l'industrie et le vent d'optimisme qui y souffle. Elles témoignent par-dessus tout de la volonté des intervenants québécois de faire croître leur secteur en explorant de nouvelles avenues, par l'entremise de partenariats internationaux stratégiques, et en misant sur les technologies numériques, grâce à des projets de modernisation porteurs. C'est ainsi que nous pourrons, ensemble, amener l'industrie québécoise à contribuer davantage aux chaînes d'approvisionnement et d'innovation mondiales et à devenir encore plus compétitive. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

Le Salon international de l'aérospatiale de Farnborough représente l'événement commercial le plus important du secteur en 2018.

Il réunit les principaux maîtres d'oeuvre de l'aviation commerciale, militaire et d'affaires ainsi que les plus grands constructeurs d'hélicoptères.

La mission économique organisée à l'occasion de ce salon vise à promouvoir l'industrie aérospatiale québécoise, à renforcer sa contribution à la chaîne d'approvisionnement mondiale et à conclure des partenariats stratégiques.

La délégation québécoise se compose d'une soixantaine de participants, comprenant une trentaine d'entreprises et d'organismes ainsi que des partenaires de l'industrie.

