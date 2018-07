Niagara-on-the-Lake montera l'installation artistique commémorative Voices of Freedom







Le gouvernement du Canada affecte 338 000 dollars à un projet qui célébrera le 225e anniversaire de la Loi visant à restreindre l'esclavage dans le Haut-Canada de 1793

NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme), a annoncé que le gouvernement du Canada versera 338 000 dollars à la municipalité de Niagara-on-the-Lake pour la création de l'installation artistique commémorative Voices of Freedom. Monsieur Virani a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

En 2018, Niagara-on-the-Lake célébrera le 225e anniversaire de la Loi visant à restreindre l'esclavage dans le Haut-Canada de 1793 et rendra hommage à Chloe Cooley, une esclave de la région qui a joué un rôle important dans l'entrée en vigueur de la Loi. Voices of Freedom est une installation qui a été commandée pour mobiliser et renseigner les citoyens et les visiteurs de la région, ainsi que pour les aider à mieux comprendre comment l'histoire des Noirs a influencé la vie de leur communauté et de notre pays.

Le gouvernement du Canada accorde ces fonds par l'entremise du volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, qui administré par le ministère du Patrimoine canadien. Le Fonds des legs appuie des projets d'immobilisations qui soulignent des anniversaires locaux importants et incitent les citoyens à découvrir leur patrimoine.

« Notre gouvernement est heureux d'investir dans des projets commémoratifs comme celui-ci qui soulignent des moments importants de l'histoire de nos communautés. Ces projets nous rappellent les gens, les endroits et les événements qui ont façonné notre grand pays. Nous sommes enchantés d'avoir contribué à ce projet qui constitue un hommage touchant à l'histoire des Noirs du Canada. »

--L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement est fier d'aider à créer un héritage durable pour Niagara-on-the-Lake et ses citoyens. Il s'agit d'un jalon important pour les Canadiens noirs de cette communauté et du pays tout entier. Félicitations à la municipalité de Niagara-on-the-Lake, au comité de Voices of Freedom, ainsi qu'à tous les habitants et les bénévoles qui ont pris part à ce projet unique visant à faire connaître Chloe Cooley et son leadership dans la lutte pour mettre fin à l'esclavage dans le Haut-Canada et enrayer le racisme envers les Noirs. »

--M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme)

Niagara-on-the-Lake est située dans la péninsule du Niagara sur le lac Ontario. C'est une destination touristique populaire en raison de ses édifices de style colonial, du Festival Shaw, du fort George, des vignobles et de la proximité des chutes Niagara. On y trouve également de nombreux lieux historiques nationaux.

L'installation artistique est une oeuvre d'art dans un aménagement paysager. Des renseignements historiques seront gravés sur des arcs d'acier guidant les visiteurs vers un point surélevé, où se rejoignent plusieurs sentiers reliant les entrées du parc au centre de l'installation. La structure se prête bien aux reconstitutions historiques, aux festivals de musique, aux visites guidées et aux activités éducatives. L'installation artistique commémorative occupera tout le parc de la rue Regent, à l'angle des rues Regent et Johnson, au coeur de la vieille ville.

La municipalité de Niagara-on-the-Lake recevra 338 000 dollars au cours de l'exercice de 2018-2019 pour la réalisation de Voices of Freedom. Le budget total de ce projet commémoratif s'élève à 712 500 dollars.

