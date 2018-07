Aurobindo signe un accord définitif pour acquérir les activités d'Apotex en Pologne, en République tchèque, aux Pays-Bas, en Espagne et en Belgique







L'acquisition va accélérer la stratégie de croissance européenne d'Aurobindo, en renforçant sa portée géographique et son infrastructure commerciale, en particulier sur le marché des médicaments génériques en Europe de l'Est

de l'Est L'acquisition va étendre et diversifier le portefeuille de produits européens d'Aurobindo en y ajoutant plus de 200 médicaments génériques et plus de 80 médicaments sans ordonnance (OTC, over-the-counter) dont les ventes se sont chiffrées à 133 millions d'euros durant l'année qui s'est achevée en mars 2018

La transaction a été évaluée à 74 millions d'euros

Aurobindo Pharma Limited (BSE: 524804) et (NSE: AUROPHARMA) (« Aurobindo »), un leader mondial de la commercialisation et de la fabrication de médicaments génériques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition des opérations commerciales et de certaines infrastructures de soutien dans cinq pays européens d'Apotex International Inc. (« Apotex »). La clôture de la transaction est soumise à l'approbation des autorités néerlandaise et polonaise de régulation de la concurrence.

L'acquisition est en phase avec la stratégie d'Aurobindo consistant à renforcer et à développer ses activités en Europe ainsi qu'à élargir sa présence en Europe de l'Est.

En Pologne, l'acquisition permettra à Aurobindo d'augmenter considérablement ses ventes du fait du nom de marque bien établi « APO », ainsi que par une force de vente dédiée à la couverture des médecins et des réseaux de pharmacies. En Pologne et en République tchèque, Aurobindo va devenir l'une des 15 plus grandes sociétés de médicaments génériques.

Aux Pays-Bas, l'acquisition permettra à Aurobindo de devenir un acteur majeur du marché des OTC en termes de volume. En Espagne, elle renforcera la position de la société sur le marché des médicaments génériques. En Belgique, l'acquisition fournira à Aurobindo une entrée sur le marché de ville des médicaments génériques, où Aurobindo deviendra l'un des 5 principaux acteurs.

Aurobindo prévoit d'acquérir des infrastructures commerciales, y compris un personnel expérimenté, des produits, des autorisations de marketing et des droits de licence en Pologne, en République tchèque, aux Pays-Bas (notamment l'usine de fabrication de Leiden), en Espagne et en Belgique. L'acquisition comprend un portefeuille de plus de 200 médicaments sur ordonnance (Rx) et 88 produits OTC, plus un portefeuille de plus de 20 produits qui devraient être lancés au cours des deux prochaines années.

Aurobindo et Apotex vont initier une période transitoire de fabrication et d'approvisionnement pour soutenir les plans de croissance de ces activités.

Aurobindo a élargi son empreinte européenne depuis 2006, à la fois par croissance interne et par acquisitions soigneusement sélectionnées, sur plusieurs marchés clés, notamment en 2014 avec l'acquisition des opérations commerciales de la société Actavis dans sept pays d'Europe de l'Ouest et en 2017 avec l'acquisition de Generis Farmaceutica au Portugal.

Aurobindo est actuellement présente dans 9 pays européens : le Portugal, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Royaume-Uni et la Roumanie. Ses activités actuelles en Europe couvrent les segments des médicaments génériques pour les marchés de la ville et des hôpitaux, certains étant commercialisés sous un nom de marque et s'appuient sur une organisation commerciale forte tant pour le marché de la ville qu'à l'hôpital. Le chiffre d'affaires d'Aurobindo en Europe pour l'exercice terminé en mars 2018 était de 577 millions d'euros.

Avec l'acquisition proposée, Aurobindo a identifié plusieurs domaines importants de création de valeur et de synergies. Aurobindo compte mettre à profit l'infrastructure des activités acquises pour renforcer sa portée commerciale dans un certain nombre de pays et des synergies résulteront de l'optimisation par Aurobindo du potentiel de ses plateformes intégrées verticalement.

Commentant la transaction, M. V. Muralidharan, vice-président directeur des opérations européennes pour Aurobindo, a déclaré :

« L'acquisition annoncée aujourd'hui est cohérente avec notre stratégie de croissance et de diversification de nos activités en Europe. L'acquisition des activités d'Apotex dans ces cinq pays clés nous permettra d'élargir notre offre de produits, y compris celle des médicaments sans ordonnance aux Pays-Bas, et de renforcer considérablement notre position en Europe de l'Est. En Pologne, la marque établie « APO » va nous permettre d'accéder à un important marché axé sur la marque et les ordonnances. Dans les autres pays, nous améliorerons notre position sur le marché par l'ajout d'opérations commerciales impliquant une solide connaissance de la situation locale, ce qui nous permettra de maximiser le potentiel de nos produits actuels et des lancements prévus pour les prochaines années. Nous nous attendons à une intégration transparente des activités acquises avec le reste du groupe Aurobindo, étant donné le succès que nous avons obtenu en Europe jusqu'à présent. »

M. V. Muralidharan a ajouté : « Nous sommes convaincus que cette acquisition est un grand pas vers notre objectif de devenir l'une des principales sociétés de médicaments génériques en Europe. »

Ce communiqué de presse ne constitue pas une recommandation aux actionnaires ou investisseurs potentiels.

Jefferies International Limited est intervenu en tant que conseiller financier exclusif et Herbert Smith Freehills LLP en tant que conseiller juridique d'Aurobindo. Ernst & Young, India a fourni les services de due diligence financière.

À propos d'Aurobindo

Aurobindo Pharma Limited (http://www.aurobindo.com) (NSE: AUROPHARMA), (BSE: 524804), (Reuters: ARBN.NS), (Bloomberg: ARBP:IN), est un leader mondial de la commercialisation et de la fabrication de médicaments génériques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs. Le portefeuille produits de la société couvre sept grands domaines thérapeutiques/de produits : antibiotiques, antirétroviraux, chirurgie cardiovasculaire, système nerveux central, gastroentérologie, antiallergiques et antidiabétiques. Les États-Unis et l'Europe comptent parmi les principaux marchés d'Aurobindo ; ils représentent plus de 70 % des 2,6 milliards de dollars du chiffre d'affaires mondial. Les activités de développement des nouveaux produits de la société s'appuient sur une solide structure de R&D Ses usines de fabrication sont approuvées par les principaux organismes gouvernementaux de réglementation du monde, notamment la FDA aux États-Unis, la MHRA au Royaume-Uni, la PMDA au Japon, l'OMS, Santé Canada, la MCC en Afrique du Sud et l'ANVISA au Brésil. Aurobindo est basée à Hyderabad, en Inde.

Limitation de responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « énoncés prospectifs », y compris mais sans s'y limiter, des informations relatives aux caractéristiques et utilisations de produits, le potentiel de ventes et des dates cibles pour le lancement de produits, la mise en oeuvre d'initiatives stratégiques et d'autres déclarations relatives à nos perspectives de développement et de performances économiques à venir. Bien que ces énoncés reflètent notre jugement et nos attentes concernant le développement de notre entreprise, un certain nombre de risques, incertitudes et autres facteurs pourraient amener les développements et les résultats réels à différer sensiblement de nos attentes. La société rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux évènements ou circonstances et ne saurait être tenue responsable de l'utilisation faite de ces informations.

