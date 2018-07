Le ministre Hussen annonce la nomination du président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié







OTTAWA, le 16 juill. 2018 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Je suis très heureux d'annoncer la nomination de M. Richard Wex au poste de président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, pour un mandat de cinq ans, à compter du lundi 23 juillet 2018.

« M. Wex est un haut fonctionnaire et un ancien sous-ministre à la fonction publique fédérale. Reconnu pour ses résultats, sa collaboration avec des partenaires et son intégrité, M. Wex a assumé avec succès des responsabilités de plus en plus importantes au sein d'un large éventail de portefeuilles au cours de sa carrière de vingt-cinq ans.

« M. Wex apporte un solide ensemble de compétences juridiques, opérationnelles et administratives au poste de président de la CISR. Ses antécédents en tant qu'avocat principal au ministère de la Justice, auxquels s'ajoute son expérience des dix dernières années dans la haute direction des services d'immigration et des services frontaliers, lui ont permis d'acquérir de vastes connaissances, entre autres en matière de gestion gouvernementale, qu'il mettra à profit pour régler les problèmes qui se poseront et pour gérer efficacement efficace de la CISR.

« Avant d'être nommé président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, M. Wex a été sous-ministre délégué d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de 2015 à 2018. À ce titre, il a assuré la direction de l'"Opération visant les réfugiés syriens", une initiative nationale qui a accueilli plus de 25 000 réfugiés syriens au Canada. Il a également supervisé l'ambitieux plan pluriannuel des niveaux d'immigration, représentant le plus haut niveau d'immigration soutenu de l'histoire du Canada, et, plus récemment, il a dirigé la réponse opérationnelle du Ministère au mouvement des migrants irréguliers à la frontière canadienne.

« Avant de se joindre à IRCC, M. Wex a été vice-président de l'Agence des services frontaliers du Canada et sous-ministre adjoint au ministère de la Sécurité publique; il a aussi occupé divers postes de haute direction à Pêches et Océans Canada ainsi qu'au ministère de la Justice.

« M. Wex détient un baccalauréat en droit (L.L.B) de l'Université Queen's et est membre du Barreau de l'Ontario. Il a reçu le Prix d'excellence de la fonction publique ainsi que la Médaille du jubilé de diamant de la Reine pour sa contribution au Canada.

« Je profite également de l'occasion pour remercier le président sortant, Mario Dion, de son leadership au sein de la CISR au cours des dernières années et Paul Aterman, qui a été président intérimaire au cours des derniers mois.

« Je suis impatient de travailler avec le nouveau président alors que nous continuons à renforcer le système de détermination de l'octroi de l'asile du Canada. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 18:12 et diffusé par :