La ministre Joly participe au dévoilement d'une fresque à Mont-Joli







Le gouvernement du Canada préserve le patrimoine communautaire tout en soutenant le talent artistique local

MONT-JOLI, QC, le 16 juill. 2018 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a participé aujourd'hui au dévoilement de la fresque À la croisée des chemins de l'organisme Les Murmures de la Ville, à Mont-Joli, dans le Bas?Saint?Laurent. Réalisée par Vincent Rioux, alias VoRo, auteur professionnel de bandes dessinées, l'oeuvre a été financée en partie par l'entremise du Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, et ce, pour une somme de 9 500 dollars.

Installée sur le mur extérieur d'une boutique du centre-ville, cette fresque vise à souligner le 150e anniversaire de la construction à Sainte-Flavie du chemin Matapédiac, berceau de la fondation de Mont-Joli. Inaugurée en 1867, cette route a été la première voie de communication entre les Maritimes et la rive-sud du fleuve Saint?Laurent. Au cours de cette même année, le gouvernement du Canada a entrepris la construction du chemin de fer l'Intercontinental, lequel passera également par cette municipalité l'année suivante.

Citations

« Notre gouvernement est heureux d'accorder des fonds à des projets qui font rayonner le talent et la créativité de nos artistes. Ces projets évoquent des personnalités, des endroits et des événements qui ont façonné notre beau pays, en plus d'élargir l'accès des Canadiens aux arts, dans leur communauté. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« La Ville de Mont-Joli tient à exprimer sa reconnaissance envers Patrimoine canadien et le CN qui ont généreusement contribué à la réalisation de la fresque À la croisée des chemins. Réalisée par un talentueux artiste de chez nous, cette nouvelle murale qui fait écho aux origines de Mont-Joli vient bonifier notre circuit des fresques, des arts et du patrimoine et du même coup l'offre touristique de Mont-Joli et de la Mitis. Nous ne pouvons que nous en réjouir. »

- M. Martin Soucy, maire de Mont-Joli

Les faits en bref

Le projet de fresque À la croisée des chemins souligne un anniversaire important à Sainte-Flavie. De plus, il contribue à la préservation du patrimoine local et au développement artistique, tout en assurant une participation active de la population.

Le volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine appuie des projets d'immobilisations qui commémorent un événement ou rendent hommage à une personnalité d'une importance historique locale.

L'organisme sans but lucratif Les Murmures de la Ville se trouve à Mont-Joli, dans la région du Bas-St-Laurent, au Québec. Constituée en 2003, la corporation a pour principale mission le développement, l'entretien et la promotion de la galerie d'art extérieure, soit le Circuit des fresques, des arts et du patrimoine. Le parcours comprend 34 sites, y compris 22 fresques exposées en plein air au coeur de la municipalité. La fresque À la croisée des chemins vient s'ajouter au parcours.

Liens connexes

Fonds des legs - Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

