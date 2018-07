Avis aux médias - Le ministre MacAulay se rend en Colombie-Britannique pour la tournée « Agriculture canadienne en croissance »







OTTAWA, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, et Jati Sidhu, député de Mission--Matsqui--Fraser Canyon, seront en Colombie-Britannique dans le cadre de la tournée « Agriculture canadienne en croissance » pour rencontrer des agriculteurs et des représentants d'agroentreprises et pour recueillir leurs idées sur les façons de tirer parti des nouvelles possibilités de croissance pour le secteur. Ils seront à Abbotsford pour rencontrer des producteurs et visiteront ensuite Bakerview EcoDairy avec des membres du Club 4-H.

Date

17 juillet 2018

Événement

Disponibilité aux médias

Heure

12 h 00

Endroit

Bakerview Ecodairy, 1356 Sumas Way, Abbotsford (Colombie-Britannique)

