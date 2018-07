Le ministre Brison participera au Sommet 2018 du Partenariat pour un gouvernement ouvert à Tbilisi, en Géorgie







OTTAWA, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait progresser le gouvernement ouvert et numérique, à l'international et au pays.

Le président du Conseil du Trésor, l'honorable Scott Brison, a annoncé aujourd'hui sa participation au Sommet 2018 du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), organisé par le gouvernement de la Géorgie du 17 au 19 juillet, dans la continuité des efforts du Canada pour rendre les gouvernements plus ouverts et responsables.

Le président profitera de cette occasion pour souligner le leadership du Canada en matière de gouvernement ouvert et se joindre à plus de 70 gouvernements principaux pour étudier les thèmes de l'engagement civique, de la lutte contre la corruption et de la prestation des services publics. Lors du Sommet à Tbilisi, le président prendra part à des groupes de discussion sur le gouvernement ouvert et numérique, ainsi que le gouvernement ouvert et féministe. Le président rencontrera également des homologues dans le cadre de réunions bilatérales.

Le Canada a adhéré au PGO en 2012. Depuis, le gouvernement du Canada a fait avancer le gouvernement ouvert au pays en élaborant et en mettant en oeuvre 3 plans d'action nationaux, en collaboration avec les citoyens et la société civile. Le Canada élabore actuellement son quatrième plan.

À la fin du Sommet, le Canada cherchera à renforcer les efforts globaux au chapitre du gouvernement ouvert en assumant le rôle de président gouvernemental du Partenariat en octobre 2018.

« À l'heure où les gouvernements démocratiques du monde doivent lutter pour demeurer pertinents auprès des citoyens, le Canada travaille au pays et à l'étranger pour faire progresser le gouvernement ouvert et numérique. Si nous voulons outiller nos citoyens grâce au gouvernement ouvert, nous devons continuellement tirer des leçons des principes et des pratiques exemplaires et partager nos propres expériences avec les autres ».

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor

