Le gouvernement aide les petites entreprises à innover - Les petites entreprises canadiennes sont invitées à trouver des solutions novatrices à cinq défis que leur lance le gouvernement

OTTAWA, le 16 juill. 2018 /CNW/ - En tant que principal acheteur de biens et de services canadiens, le gouvernement du Canada utilise une nouvelle méthode d'approvisionnement pour aider les propriétaires de petites entreprises du pays à commercialiser leurs idées et à résoudre des défis complexes du gouvernement.

Par l'entremise du programme Solutions innovatrices Canada, les ministères et organismes du gouvernement invitent les petites entreprises à développer des produits et services novateurs ou à trouver des solutions novatrices en réponse à des défis particuliers auxquels ils sont confrontés. Les petites entreprises gagnantes pourraient recevoir jusqu'à 150 000 $ pour accroître leurs activités de recherche-développement et, si elles réussissent à passer à la phase 2, pourraient recevoir jusqu'à 1 million de dollars pour concevoir un prototype fonctionnel. Le gouvernement pourrait alors être le premier client de ces petites entreprises, ce qui contribuerait à les aider à commercialiser leur innovation, à créer des emplois pour la classe moyenne et à faire croître l'économie.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, et la ministre de la Santé, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ont annoncé aujourd'hui cinq nouveaux défis.

L'Agence de la santé publique du Canada veut :

traiter les images satellitaires de façon plus rapide et plus fiable afin d'être en mesure de mieux localiser et d'évaluer les risques pour la santé au Canada ; établir une plateforme de communication novatrice pour donner aux Canadiens l'accès immédiat à des renseignements pertinents et fiables en matière de santé publique.

Le Conseil national de recherches Canada veut :

mettre en place une nouvelle plateforme interactive et abordable afin d'améliorer la formation par simulation dans le milieu médical; utiliser des casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour l'évaluation et la correction de problèmes associés à des troubles neurologiques; améliorer la fabrication et la réparation additive, y compris le taux de déposition, en mesurant la température de projection à froid des particules, afin que les entreprises canadiennes puissent offrir un nombre accru de produits de calibre mondial.

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un leader mondial en matière d'innovation et à créer des emplois pour la classe moyenne.

« Par l'entremise de Solutions innovatrices Canada, notre gouvernement transforme les défis en des occasions, c'est-à-dire en des occasions pour les petites entreprises d'innover et de réussir, ce qui fait en sorte de créer une économie fortement axée sur l'innovation et la création d'emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les petites entreprises innovatrices canadiennes sont bien placées pour aider le gouvernement à trouver des solutions créatrices à ses besoins. Ces entreprises sont l'épine dorsale de l'économie, et nous avons instauré le programme Solutions innovatrices Canada pour aider les entrepreneurs canadiens à faire croître ou à faire prendre de l'expansion à leur entreprise, ce qui débouchera sur la création de bons emplois pour la classe moyenne. C'est vraiment une solution gagnante à tous les égards -- pour l'emploi au Canada, les entreprises créatrices et le gouvernement. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

« Le programme Solutions innovatrices Canada offre aux petites entreprises canadiennes une occasion sans pareille de mettre en valeur leur expertise et de contribuer à améliorer la santé des Canadiens pour les années à venir. L'accès aux nouvelles technologies peut aider à accroître la qualité et l'efficience des services de santé. Nous attendons avec intérêt les propositions novatrices qui découleront de ce défi. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Ginette Petitpas Taylor

Les petites entreprises pourront soumissionner relativement à ces cinq nouveaux défis jusqu'au 17 septembre 2018.

En plus de ces cinq nouveaux défis, Défense nationale a en cours quatre défis pour lesquels le Ministère cherche des solutions innovatrices. La date de tombée pour la présentation des soumissions relative à ces défis est le 31 juillet 2018. Six défis ont trouvé résolution depuis le lancement du programme en décembre 2017.

Le financement du programme sera fourni par les 20 ministères et organismes participant au programme Solutions innovatrices Canada . Dans le cadre de cette initiative, chaque ministère et organisme mettra de côté des fonds équivalant à 1 % de leurs dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, les fonds des ministères et organismes représentent un investissement annuel de 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

. Dans le cadre de cette initiative, chaque ministère et organisme mettra de côté des fonds équivalant à 1 % de leurs dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, les fonds des ministères et organismes représentent un investissement annuel de 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Solutions innovatrices Canada encouragera les entreprises détenues et dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des groupes traditionnellement sous-représentés à présenter des soumissions, s'assurant ainsi que ces groupes sont inclus dans la planification et les activités de rayonnement.

encouragera les entreprises détenues et dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des groupes traditionnellement sous-représentés à présenter des soumissions, s'assurant ainsi que ces groupes sont inclus dans la planification et les activités de rayonnement. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir notamment du financement et des conseils d'experts pour innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la nouvelle plateforme d'Innovation Canada permet aux entreprises de raconter leur histoire et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

