Les ministres responsables de l'Immigration se rencontrent pour planifier conjointement l'avenir de l'immigration au Canada







WINNIPEG, le 13 juill. 2018 /CNW/ - Comme l'immigration est un levier économique important de la création d'emplois, de l'innovation et de la diversité à l'échelle du pays, le Forum fédéral-provincial-territorial (FPT) des ministres responsables de l'immigration a tenu une rencontre aujourd'hui pour discuter des grandes priorités prenant appui sur le succès du système d'immigration.

Dans l'optique de trouver un moyen par lequel le Canada peut faire croître son économie et renforcer son avantage concurrentiel grâce à l'immigration, les ministres ont fait observer que la réussite du processus repose sur la rapidité et la souplesse du système d'immigration axé sur une main-d'oeuvre compétente et polyvalente. Les ministres ont convenu d'explorer les possibilités de collaboration concernant les efforts de promotion, de recrutement et de maintien en poste. De plus, ils ont discuté de l'importance de veiller à ce que les régions rurales du Canada bénéficient de l'augmentation des niveaux d'immigration ainsi que de l'importance d'accroître l'immigration francophone à l'extérieur du Québec.

Les ministres ont discuté de l'importance de mettre en lumière les nombreux avantages qu'apporte l'immigration à l'économie du pays ainsi qu'aux collectivités.

Les ministres ont insisté sur l'importance d'améliorer les renseignements sur le marché du travail afin que le système d'immigration puisse répondre aux besoins du marché du travail lequel change rapidement.

Les ministres ont constaté qu'il y a moyen d'accroître les voies d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs temporaires. Les ministres ont également passé en revue la mise en oeuvre du plan pluriannuel des niveaux de 2018-2020 au cours de sa première année d'existence et étaient d'avis qu'il y avait lieu de le prolonger d'une année supplémentaire aux fins de l'établissement de prévisions à long terme et de nous mener vers le 1 % de la population canadienne.

Bien que le nombre de passages ait récemment diminué, les ministres ont manifesté leur volonté de travailler en collaboration en vue d'atténuer les pressions découlant de la migration irrégulière tout en notant l'importance de la collaboration entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. Les ministres conviennent de l'importance d'une planification d'urgence coordonnée et continue et d'appuis nécessaires afin de réduire les pressions que subissent les provinces et les municipalités qui reçoivent le plus grand nombre de demandeurs d'asile. Lorsqu'ils ont pris connaissance des conclusions de l'examen indépendant de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, les ministres se sont penchés sur la façon de rendre le système d'octroi de l'asile plus efficient à long terme.

Les ministres ont souligné l'importance de s'appuyer sur les efforts de planification conjointe et actuelle pour renforcer la collaboration entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. Ces efforts sont essentiels pour répondre aux besoins particuliers en matière d'intégration dans l'ensemble des administrations en veillant à ce que les nouveaux arrivants parviennent à s'intégrer sur les plans social et économique.

Au moment de faire le bilan des réalisations, des tendances en matière de migration, des défis et des occasions, les ministres ont discuté des priorités au chapitre de l'immigration visant une stratégie renouvelée et un plan d'action au-delà de 2019 pour atteindre les priorités et les objectifs communs des gouvernements FPT.

Remarque : À la demande du gouvernement du Québec, le ministre québécois responsable de l'immigration a le statut d'observateur à la Table des ministres FPT. En vertu de l'Accord Canada?Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains, le Québec assume pleinement ses responsabilités exclusives pour ce qui est de l'établissement des niveaux d'immigration et de la sélection, de la francisation et de l'intégration des immigrants. Dans les domaines relevant de sa compétence, il définit ses politiques et ses programmes, adopte ses propres lois et règlements et établit ses propres normes.

Déclarations des ministres coprésidents du Forum fédéral-provincial-territorial

« Le système d'immigration du Canada constitue un élément essentiel à l'appui de la prospérité économique de notre pays et du renforcement de notre identité nationale. Je me réjouis à l'idée de continuer de collaborer avec mes collègues des provinces et des territoires pour favoriser une migration juste et ordonnée, pour maintenir la position concurrentielle du Canada à l'échelle mondiale en stimulant l'innovation et la croissance économique, et pour bâtir des communautés plus diversifiées et inclusives grâce à l'établissement et à l'intégration réussis des nouveaux arrivants », a déclaré Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et coprésident fédéral du Forum des ministres responsables de l'immigration.

« Le système d'immigration du Canada se veut efficace, et l'avenir de notre économie repose sur nos efforts soutenus et coordonnés en vue d'attirer et d'intégrer les personnes talentueuses du monde entier. Les provinces et les territoires pourront poursuivre nos discussions d'aujourd'hui sur les façons dont nous pouvons ensemble continuer d'assurer la croissance de notre main?d'oeuvre, de nos communautés et de notre pays », a déclaré Gilles LePage, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Croissance démographique du Nouveau-Brunswick et coprésident provincial-territorial du Forum des ministres responsables de l'immigration.



