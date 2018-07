Une entreprise condamnée pour avoir exploité une pourvoirie illégalement à Grand-Remous







MANIWAKI, QC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avise la population que l'entreprise Petit Domaine Gagnon inc. a été condamnée au palais de justice de Maniwaki, ce 13 juin dernier, pour avoir exploité illégalement une pourvoirie sur le bord du réservoir Baskatong à Grand-Remous.

L'enquête menée par les agents de protection de la faune a démontré que l'entreprise Petit Domaine Gagnon inc. a exploité une pourvoirie en octobre 2016 sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin. Cette entreprise offrait des services pour des activités de chasse au cerf de Virginie. Elle s'est vu imposer une amende de 1 825 $, plus les frais de cour.

Selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le terme « pourvoirie » désigne une entreprise qui offre, contre rémunération, de l'hébergement et des services ou de l'équipement pour la pratique, à des fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ ou au bureau de la protection de la faune le plus près. L'information demeure confidentielle.

