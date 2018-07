Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les usagers que les réductions de voies sur la traverse des Chaudières prévues les 14 et 15 juillet sont annulées. Suivez-nous sur Twitter Suivez-nous sur Facebook SOURCE Services...

La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, et le président et chef de la direction de VIA Rail Canada, Yves Desjardins-Siciliano, tiendront une séance de photos...