Le gouvernement du Canada annonce la conclusion d'ententes visant à donner aux Néo-Écossais les outils nécessaires pour trouver de bons emplois et les conserver

HALIFAX, le 13 juill. 2018 /CNW/ - En investissant directement dans le plus grand atout du Canada - ses citoyens résilients et travaillants -, le gouvernement du Canada contribue à ce que la croissance économique que nous générons donne des résultats pour tous.

Aujourd'hui, l'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor du Canada, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, a annoncé que les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse avaient signé des ententes aux termes desquelles le Canada versera à la province plus de 700 millions de dollars sur une période de six ans en guise d'investissement dans les travailleurs de la Nouvelle-Écosse. Ces ententes représentent une augmentation du financement de plus de 70 millions de dollars pour la période visée, par rapport aux niveaux de financement antérieurs. Cette augmentation profitera à quelque 17 000 travailleurs néo-écossais de plus au cours de la période de six ans.

Prenant la parole au Centre de services d'emploi Nouvelle-Écosse au travail du YMCA, le ministre Brison a mentionné que ces ententes permettraient d'augmenter considérablement le nombre d'emplois et d'occasions de formation axée sur les compétences offerts aux citoyens de la Nouvelle-Écosse, y compris des programmes d'alphabétisation et d'achèvement des études secondaires pour adultes et des services visant à accroître la participation des immigrants à la population active.

Grâce aux nouvelles ententes, le gouvernement du Canada permettra à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de ces programmes - dont les personnes issues de groupes habituellement sous-représentés dans la population active, comme les personnes handicapées, les femmes et les Autochtones.

À mesure que l'innovation et la technologie transforment la façon dont nous vivons et travaillons, les citoyens de la Nouvelle-Écosse et de partout au Canada font face à de nouveaux défis, et de nouvelles perspectives s'ouvrent à eux. C'est pourquoi il est plus important que jamais auparavant de veiller à ce que chacun ait la possibilité de retirer un avantage d'une économie axée sur l'innovation. Pour y parvenir, il faut s'assurer que les personnes qui travaillent et les personnes sans emploi puissent acquérir les compétences nécessaires pour occuper les emplois d'aujourd'hui et de demain.

Les ententes annoncées aujourd'hui sont la nouvelle Entente sur le développement de la main-d'oeuvre (EDMO) et l'Entente sur le développement du marché du travail (EDMT). Au cours des deux premières années, la Nouvelle-Écosse recevra environ 235 millions de dollars, soit plus de 46 millions de dollars dans le cadre de l'EDMO et plus de 188 millions de dollars dans le cadre de l'EDMT.

Les résultats comptent. C'est pourquoi ces ententes comprennent un engagement à l'égard de la mesure du rendement. Cela signifie que le Canada et la Nouvelle-Écosse pourront évaluer dans quelle mesure les programmes permettent d'accroître les revenus d'emploi, d'aider les gens à trouver des emplois durables et d'éliminer les obstacles pour les groupes sous-représentés, comme les Autochtones, les personnes handicapées et les femmes. Le gouvernement du Canada rendra compte à la population canadienne des retombées de ces programmes pour en assurer la transparence et l'amélioration continue.

L'EDMO aidera la Nouvelle-Écosse à offrir des programmes de formation et des services, comme les suivants :

La Nova Scotia School for Adult Learning : cette école finance et coordonne des programmes d'études gratuits en français et en anglais à l'intention des adultes, qui vont de l'alphabétisation de base à l'achèvement des études secondaires.

L'initiative One Journey Work and Learn : cette initiative met en contact le ministère des Services communautaires, le ministère du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre, l'industrie et des organismes communautaires dans le but d'offrir des occasions de perfectionnement des compétences et des emplois directs aux prestataires d'aide au revenu et aux personnes sans emploi ou sous-employées en répondant à une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée signalée par l'industrie. Cet effort permet de jumeler des personnes n'ayant aucun lien avec le marché du travail à des occasions qui répondent aux demandes du marché, réduisant ainsi la dépendance à l'aide au revenu, les pénuries de main-d'oeuvre et, au bout du compte, le chômage structurel.

Le programme Move to Work : ce programme offre des occasions d'aider les participants au programme Employment Support and Income Assistance (ESIA) (aide à l'emploi et soutien du revenu), de même que les personnes à risque de devoir recourir à l'ESIA, à faire la transition vers le marché du travail.

ce programme offre des occasions d'aider les participants au programme Employment Support and Income Assistance (ESIA) (aide à l'emploi et soutien du revenu), de même que les personnes à risque de devoir recourir à l'ESIA, à faire la transition vers le marché du travail. Le programme d'intégration au marché du travail : en collaboration avec l'Office de l'immigration de la Nouvelle-Écosse, ce programme aide les organismes offrant des services aux immigrants à accroître la participation de ces derniers au sein de la population active, à améliorer la qualité des programmes de perfectionnement des compétences qui leur sont proposés, à faciliter la mobilité ascendante de la main?d'oeuvre et à fournir l'information nécessaire pour permettre aux immigrants de faire des choix éclairés concernant le marché du travail.

Le financement versé au titre de l'EDMT permettra à la Nouvelle-Écosse d'aider un plus grand nombre de personnes et d'employeurs à répondre à leurs besoins, grâce à des mesures comme les suivantes :

Le programme START : ce programme encourage les employeurs à embaucher des Néo-Écossais qui ont besoin d'une expérience de travail ou d'un soutien à la formation en apprentissage en offrant une contribution au salaire. Résultat : de bons emplois pour les Néo-Écossais et de bons employés pour les employeurs. Les incitatifs financiers varient selon le type d'emploi proposé et le niveau de compétences de l'employé; ils peuvent inclure une prime de maintien en poste.

Le perfectionnement des compétences : grâce au perfectionnement des compétences, les Néo?Écossais sans emploi ou sous-employés admissibles reçoivent le financement requis pour suivre des programmes de formation et de perfectionnement des compétences dans un établissement postsecondaire reconnu.

grâce au perfectionnement des compétences, les Néo?Écossais sans emploi ou sous-employés admissibles reçoivent le financement requis pour suivre des programmes de formation et de perfectionnement des compétences dans un établissement postsecondaire reconnu. Les services d'aide à l'emploi : en tout, 18 fournisseurs de services de l'extérieur reçoivent du financement pour offrir des services d'emploi et d'orientation professionnelle afin d'aider leurs clients à trouver un emploi. Cette mesure de soutien constitue le fondement de la nouvelle initiative Nouvelle?Écosse au travail, qui vise la prestation de services intégrés pour les Néo-Écossais. Les centres Nouvelle-Écosse au travail constituent le point d'entrée pour tous les Néo-Écossais qui souhaitent obtenir des services d'Emploi Nouvelle-Écosse (ENE), y compris pour les personnes qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi. Des conseillers offrent des services directs, comme des ateliers et des services d'orientation professionnelle et de rédaction de curriculum vitae; ils offrent aussi un service d'aiguillage, à partir d'un plan d'action valide pour un retour au travail, vers des programmes financés précis qui sont administrés par le personnel d'ENE.

Tous les Canadiens méritent une chance égale et équitable de réussir sur le marché du travail. Grâce à des investissements judicieux comme ceux que prévoient les ententes provinciales annoncées aujourd'hui, nous pouvons renforcer notre classe moyenne et aider un plus grand nombre de personnes qui travaillent si fort pour en faire partie.

Citations

« Il est primordial que tous les Canadiens suivent de la formation et acquièrent de nouvelles compétences professionnelles tout au long de leur vie active, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution du milieu de travail et à la croissance de notre économie. Grâce à des investissements comme ceux que prévoient les ententes conclues avec la Nouvelle?Écosse annoncées aujourd'hui, nous veillons à ce que nos citoyens, l'atout le plus précieux du Canada, soient bien préparés, c'est-à-dire à ce qu'ils fassent preuve d'innovation et de souplesse et à ce qu'ils soient capables de s'adapter pour réussir sur le plan économique et se bâtir un avenir. En donnant aux gens les outils dont ils ont besoin pour réussir, nous favorisons la croissance de la classe moyenne et nous permettons aux travailleurs de se forger un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leur famille. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Aider les Néo-Écossais à intégrer le marché du travail et à y rester est bénéfique pour leur famille, pour la croissance et le maintien de la classe moyenne, et pour notre économie. Notre gouvernement investit dans les gens et voit à ce que chacun ait une chance égale de réussir, quelle que soit son histoire ou sa situation. »

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor du Canada

« Nous sommes déterminés à aider les Néo-Écossais à trouver de bons emplois ici, dans la province, et nous voulons nous assurer que nos entreprises disposent de la main-d'oeuvre dont elles ont besoin pour prospérer. Ces ententes nous permettent d'offrir des programmes et des services qui peuvent aider à améliorer la vie et la carrière des Néo-Écossais tout en contribuant à l'économie dans son ensemble. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour sa collaboration et son soutien en vue de préparer la main-d'oeuvre de demain. »

- L'honorable Labi Kousoulis, ministre du Travail et de l'Éducation postsecondaire

Les faits en bref

Jusqu'à tout récemment, le gouvernement du Canada transférait près de 3 milliards de dollars par année aux provinces et aux territoires afin d'appuyer les programmes d'aide à l'emploi et de formation axée sur les compétences. Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a prévu un investissement additionnel de 2,7 milliards de dollars de 2017-2018 à 2022-2023 :

900 millions de dollars sur une période de six ans (en plus des 722 millions de dollars prévus chaque année) versés dans le cadre de nouvelles EDMO qui regroupent les ententes sur le Fonds canadien pour l'emploi, les ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées et l'Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (arrivée à échéance en mars 2017);



1,8 milliard de dollars sur une période de six ans versés aux provinces et aux territoires dans le cadre d'EMDT modifiées.

En tout, de 2017-2018 à 2022-2023, le gouvernement investira quelque 20 milliards de dollars dans des EDMO et EDMT conclues avec les provinces et les territoires.

Grâce à ces ententes, les gouvernements provinciaux et territoriaux disposeront d'une plus grande marge de manoeuvre pour la conception et la prestation de leurs programmes et services, afin de répondre aux besoins nouveaux et diversifiés des Canadiens.

Les EDMT et EDMO comprennent un engagement à l'égard d'une mesure rigoureuse du rendement. Le Canada et la Nouvelle-Écosse travailleront ensemble pour évaluer dans quelle mesure les programmes permettent d'accroître les revenus d'emploi, d'aider les gens à trouver des emplois durables et d'éliminer les obstacles pour les groupes sous-représentés, comme les Autochtones, les personnes handicapées et les femmes. Le Canada et la Nouvelle-Écosse rendront compte à la population canadienne des retombées de ces programmes pour en assurer l'amélioration continue.

Document d'information

Évolution des exigences du milieu de travail

Le Canada est doté d'une main-d'oeuvre scolarisée et hautement qualifiée. Cependant, en raison de la mondialisation et de l'évolution rapide de la technologie, il est de plus en plus nécessaire d'acquérir et de perfectionner de nouvelles compétences. À mesure que les exigences du milieu de travail changent, les compétences des travailleurs doivent aussi changer. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour faire en sorte que les employeurs et les gouvernements répondent mieux aux besoins des travailleurs.

Les nouvelles ententes et les ententes modifiées découlent de vastes consultations auprès de plus de 700 intervenants sur la façon d'augmenter et d'améliorer les mesures de soutien à l'emploi et à la formation axée sur les compétences offertes à la population canadienne.

Ententes sur le développement de la main-d'oeuvre

Les nouvelles Ententes sur le développement de la main-d'oeuvre (EDMO) regroupent le financement des ententes sur le Fonds canadien pour l'emploi et des ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées, ce qui représente le transfert aux provinces et territoires de 722 millions de dollars par année. À ce montant s'ajoute un investissement supplémentaire de 900 millions de dollars prévu dans le budget de 2017 sur une période de six ans, soit de 2017?2018 à 2022?2023. Ce nouveau financement appuiera aussi les programmes d'emploi des provinces et des territoires pour les travailleurs âgés, qui bénéficiaient auparavant du soutien de l'Initiative ciblée pour les travailleurs âgés.

Dans le cadre de ces ententes, le gouvernement offre aux Canadiens plus de possibilités de perfectionner leurs compétences, d'acquérir de l'expérience et d'obtenir de l'aide pour démarrer une entreprise. Les ententes prévoient aussi un soutien accru aux Canadiens en matière de planification de carrière, comme des services d'orientation professionnelle.

Ententes sur le développement du marché du travail

Les Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) sont des ententes bilatérales conclues avec chaque province et chaque territoire afin de concevoir et d'exécuter des programmes d'emploi semblables aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien décrites dans la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi. Les EDMT aident les Canadiens sans emploi à trouver rapidement du travail. Elles assurent aussi la constitution d'une main-d'oeuvre qualifiée qui répond aux besoins actuels et émergents des employeurs.

Voici les mesures d'élargissement de l'admissibilité prévues dans le budget de 2017 afin de permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'obtenir de la formation axée sur les compétences et des services d'aide à l'emploi dans le cadre des EDMT modifiées :

investir un montant additionnel de 1,8 milliard de dollars sur six ans dans les EDMT;

étendre l'admissibilité aux prestations d'emploi (p. ex. formation axée sur les compétences, subventions salariales) de façon à inclure les chômeurs ayant versé les cotisations d'assurance-emploi minimales pendant au moins cinq des dix dernières années;

étendre l'admissibilité aux services d'aide à l'emploi (p. ex. counseling d'emploi, aide à la recherche d'emploi) qui sont actuellement offerts aux Canadiens sans emploi de façon à inclure également les Canadiens ayant un emploi;

donner aux provinces et aux territoires une plus grande marge de manoeuvre pour appuyer la formation financée par les employeurs dans le cadre des partenariats pour le marché du travail (p. ex. pour aider les employeurs qui en ont besoin à assurer le perfectionnement et le recyclage de leurs travailleurs aux fins de l'adaptation aux changements technologiques ou structurels au sein de l'économie).

Plus récemment, dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement additionnel de 80 millions de dollars en 2018?2019 et de 150 millions de dollars en 2019?2020 afin de travailler avec les provinces clés à la recherche de solutions locales pour soutenir les travailleurs saisonniers pendant la saison morte.

