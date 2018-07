Le gouvernement du Canada annonce la fin des travaux de réparation d'urgence au quai de La Romaine







OTTAWA, le 13 juill. 2018 /CNW/ - Transports Canada annonce que les travaux de réparation d'urgence sur le quai de la Romaine ont été complétés le 7 juillet, et que la circulation des conteneurs est maintenant rétablie.

Les trois bornes d'amarrage du quai sont à nouveau fonctionnelles et le vide sous la dalle de béton est comblé. Les utilisateurs du quai doivent continuer à respecter les contraintes opérationnelles qui avaient été mises en place avant le 6 juin 2018. Ces contraintes stipulent, entre autres, qu'il ne faut pas dépasser une limite de charge de 7,5 kilopascals, sur l'ensemble de l'infrastructure portuaire.

Une livraison de produits pétroliers aura lieu le 13 ou 14 juillet. Les fonctionnaires de Transports Canada ont reçu la confirmation que les réserves devraient suffire jusque-là.

Transports Canada prévoit effectuer d'autres travaux sur le quai en 2018, à savoir des réparations à la dalle et au lampadaire, et des travaux de nature électrique.

Citation

«?Je suis heureux que la population de La Romaine et la communauté Unamen Shipu puissent maintenant compter sur un service d'approvisionnement régulier et sécuritaire, et que les passagers et les travailleurs puissent maintenant utiliser le quai en toute sécurité. Je m'engage à vous tenir informés de la suite des travaux, et à garder les lignes de communication ouvertes?».

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Des travaux avaient été faits sur le quai à l'automne 2017 et Transports Canada avait établi que des travaux additionnels seraient nécessaires en 2018. Le ministère a lancé un appel d'offres et ces travaux de réparation devaient être effectués cet été.

Services publics et Approvisionnements Canada a mené une inspection le 30 mai 2018 après la fonte des glaces qui a révélé que les tempêtes hivernales ont abimé davantage le quai. Le 6 juin 2018, Transports Canada a émis des restrictions à la navigation et aux opérations qui ont lieu au quai de La Romaine , afin d'assurer la sécurité des passagers et des travailleurs. De ce fait, une portion du quai et trois bornes d'amarrage ont donc été condamnés.

