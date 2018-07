Invitation aux médias - Annonce importante pour la décontamination d'un terrain contaminé dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2







NAPIERVILLE, QC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, accompagnée du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional et député de Huntingdon, M. Stéphane Billette, invite les représentants des médias à un événement de presse où elle annoncera une subvention à la Municipalité de Napierville dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2.

Date : Le 13 juillet 2018



Heure : 10 h 30



Lieu : Centre communautaire de Napierville 262, rue de l'Église, Napierville

SOURCE : INFORMATION :



Julien Marcotte, attaché de presse

Cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3911 Relations médias

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 10:47 et diffusé par :