Le Canada et le NunatuKavut entament des discussions historiques sur la reconnaissance des droits ancestraux et l'autodétermination des Autochtones

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 12 juill. 2018 Le gouvernement du Canada et le Conseil communautaire de NunatuKavut sont déterminés à promouvoir ensemble la réconciliation et à renouveler leurs relations pour qu'elles se fondent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Aujourd'hui, la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, l'honorable Carolyn Bennett, et le président du Conseil communautaire de NunatuKavut, M. Todd Russell, ont annoncé l'ouverture de discussions sur la reconnaissance des droits ancestraux et l'autodétermination des Autochtones.

La communauté du NunatuKavut guidera les discussions entre elle et le Canada, qui pourraient porter sur de nombreuses questions et qui nécessiteront une coopération et un dialogue constants avec ses membres. L'objectif consiste à mieux circonscrire les

droits, les besoins et les intérêts les plus importants pour ces derniers. Il s'agit aussi de s'entendre afin de proposer des solutions communes de nature à favoriser la réconciliation et le renouvellement des relations.

« La reconnaissance et la mise en oeuvre des droits des Autochtones sont essentielles à la réconciliation et au renouvellement de nos relations avec ceux-ci. Je suis convaincue que ces discussions permettront de mieux comprendre les intérêts et les aspirations de la communauté de NunatuKavut. Un dialogue franc est la première étape vers l'établissement de vraies relations et nous avons hâte de trouver et de mettre en oeuvre une stratégie commune en faveur de la réconciliation. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« Aujourd'hui est une journée historique que le Conseil communautaire de NunatuKavut et tous les Inuit du Sud attendent depuis longtemps. Nous remercions le premier ministre Trudeau, la ministre Bennett et le gouvernement du Canada d'avoir respecté leur engagement à renouveler les relations avec les peuples autochtones et, plus particulièrement, avec les Inuit du Sud. Nous avons hâte d'entamer des négociations de bonne foi avec le Canada pour conclure une entente moderne qui nous permettra de réaliser notre vision : parvenir à l'autonomie, subvenir aux besoins de nos familles et de nos communautés, promouvoir leur bien-être et l'entraide, tout en maintenant nos liens avec la terre ancestrale, les eaux et les glaces. Je remercie les membres de ma communauté d'appuyer sans réserve ces efforts. Nous sommes restés unis en tant que peuple, nous avons gardé espoir et nous avons continué à croire qu'un jour nos droits seraient respectés et reconnus. Ce jour est arrivé. Une ère nouvelle s'ouvre pour nous. »

Todd Russell

Président du Conseil communautaire de NunatuKavut

Les faits en bref

Les discussions seront l'occasion d'aborder la question de la gouvernance de NunatuKavut et de parler de ses intérêts au Labrador pour ce qui est des terres et des ressources.

pour ce qui est des terres et des ressources. Le gouvernement du Canada travaille avec des communautés autochtones dans le cadre d'une soixantaine de tables de discussion partout au pays pour étudier de nouvelles façons de collaborer en vue favoriser la reconnaissance des droits ancestraux et l'autodétermination des Autochtones. Ces discussions touchent plus de 320 communautés autochtones, avec une population totale de plus de 700 000 personnes.

Le NunatuKavut signifie « notre terre ancestrale » en inuktitut et il recouvre le territoire traditionnel des Inuit du Sud.

Le Conseil communautaire de NunatuKavut est l'organe directeur qui représente quelque 6 000 Inuit du Sud et du centre du Labrador , connus sous le nom d'Inuit du Sud de NunatuKavut.

