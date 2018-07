Avis aux médias - Le ministre des Anciens Combattants tiendra un sommet régional des intervenants auprès des vétérans à Moncton







MONCTON, NB, le 12 juill. 2018 /CNW/ - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accueillera des intervenants régionaux auprès des vétérans pour discuter des programmes et des services, ainsi que des problèmes auxquels font face les vétérans et leurs familles.

Veuillez noter que cet avis pourrait faire l'objet de changements sans préavis.

Lieu : Delta Marriott Beauséjour

750, rue Main

Moncton (Nouveau-Brunswick)



Date : Vendredi 13 juillet 2018



Heures : Indiquées ci-dessous :





Allocution d'ouverture (appareils-photo seulement)

10 h (HAA) - l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale





Mot de la fin (rencontre avec les médias après le mot de la fin)

15 h 45 (HAA) - l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Les sommets des intervenants visent à favoriser et à améliorer la transparence et à appuyer le processus de consultation pour traiter des enjeux importants qui touchent les vétérans.

