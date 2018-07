Le Tour cycliste de l'Abitibi va de l'avant avec ses activités de commercialisation hors Québec







Le gouvernement du Canada accorde près de 150 000 $ pour promouvoir cette prestigieuse compétition sportive

VAL-D'OR, QC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

À l'occasion du dévoilement des équipes qui prendront part à la 50e présentation du Tour de l'Abitibi, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce qu'une aide financière non remboursable de 146 457 $ est consentie au Tour cycliste de l'Abitibi pour les années 2018, 2019 et 2020. Cette somme servira principalement à soutenir les activités de commercialisation hors Québec du Tour, dont la webdiffusion, la promotion, les relations publiques et sa visibilité dans les médias sociaux.

Le 50e Tour de l'Abitibi se déroulera à Val-d'Or, du 16 au 22 juillet 2018. Cette course internationale de cyclisme sur route est la seule épreuve de la Coupe des Nations Junior de l'Union Cycliste Internationale (UCI) présentée hors Europe. Chaque année, environ 150 cyclistes y participent et suscitent l'intérêt de plus de 125 000 spectateurs.

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification économique pour le Canada. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des événements comme le Tour cycliste de l'Abitibi qui entraînent des retombées économiques et médiatiques substantielles dans leur région. Le soutien de DEC se traduit par une contribution non remboursable en vertu du Programme de développement économique du Québec.

Citations

« Le Tour cycliste de l'Abitibi est un événement unique au Québec. L'appui du gouvernement du Canada lui permettra d'attirer un plus grand nombre de touristes hors Québec, ce qui générera des retombées économiques importantes pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. »

David Lametti, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« En soutenant financièrement le Tour cycliste de l'Abitibi, nous réaffirmons notre engagement à favoriser l'essor du tourisme, en plus d'être fiers d'appuyer un rendez-vous cycliste de premier plan qui contribue au rayonnement international de la région. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. L'année 2018 marque le 50 e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez le Tour cycliste de l'Abitibi sur Twitter, Facebook, Instagram

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 10:30 et diffusé par :