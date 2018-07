/R E P R I S E -- Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Rudd fait une annonce liée à l'innovation énergétique/

Kim Rudd, la secrétaire parlementaire de l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada fera une annonce liée à l'innovation énergétique. Un point de presse suivra. Date : Le mardi 10 juillet 2018 Heure : 10 h...





Les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018 comportent une semaine de moins comparativement au quatrième trimestre et à l'exercice 2017. Toutes les informations trimestrielles et annuelles sur les magasins comparables sont présentées...





Le gouvernement du Québec accorde 1,04 million de dollars afin d'appuyer le démarrage du Centre spécialisé en entrepreneuriat multi-ressources , un projet évalué à 4?717?820 $. Il soutiendra les entrepreneuses et entrepreneurs actuels et celles et...





Mettant à profit la technologie développée ces dernières années, MECO annonce smartANALYTICS® qui permet de relier ses appareils et systèmes de purification de l'eau aux analyses des mégadonnées et au savoir-faire interne. Alors que l'acquisition et...