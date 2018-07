Le gouvernement du Canada félicite la bande indienne de Cook's Ferry pour la réalisation de son nouveau projet d'habitation







MERRITT, BC, le 9 juill. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada réalise des investissements considérables en vue d'améliorer le logement, de réduire le surpeuplement et d'améliorer la qualité de vie des résidents des communautés des Premières Nations.

Aujourd'hui, l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, a tenu à féliciter la bande indienne de Cook's Ferry, située en Colombie-Britannique, pour la réalisation de son nouveau projet de duplex.

Dans son plan communautaire global, la bande indienne de Cook's Ferry a indiqué le besoin de logements additionnels pour sa population en croissance. La bande a amorcé la construction des trois duplex au printemps 2017. Les technologies écoénergétiques ont été mises à profit et certains logements sont accessibles aux fauteuils roulants.

Services aux Autochtones Canada a versé une somme de 1,5 million de dollars pour les nouveaux logements.

Citations

« Tout le monde devrait avoir accès à des logements sécuritaires et abordables. Nous soutenons fièrement ce projet, grâce auquel les membres de la bande indienne de Cook's Ferry auront accès à de nouvelles maisons, modernes et confortables. Félicitations à la communauté pour cette importante réalisation. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« La bande indienne de Cook's Ferry a attendu deux décennies avant la construction de nouvelles maisons pour ses membres. Il a fallu la réalisation de diverses études de faisabilité visant nos réserves et des travaux de conception et d'aménagement du lotissement pour enfin construire les six logements. C'est avec fierté et enthousiasme que nous offrons maintenant de nouvelles possibilités de logement à nos membres. »

Christine Minnabarriet

Conseillère de la bande indienne de Cook's Ferry

Les faits en bref

La bande indienne de Cook's Ferry fait partie de la Nation des Nlaka'pamux, établie dans la région centrale intérieure de la Colombie-Britannique. La bande est membre de la Nicola Tribal Association.

En date de juin 2018, la bande comptait 275 membres vivant à l'extérieur de la réserve et 52 dans la réserve.

Produits connexes

