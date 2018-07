La ministre Bennett participe à l'inauguration du village indien du Stampede de Calgary







CALGARY, le 6 juill. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, Carolyn Bennett, a eu l'honneur de participer à l'ouverture du village indien du Stampede de Calgary de 2018. Le village indien est un élément important du Stampede depuis 1912 et il a contribué à promouvoir et à préserver la relation entre le Stampede de Calgary et les Nations Blackfoot, Stoney Nakoda et Tsuut'ina.

Pendant les dix jours que durera le Stampede, les visiteurs pourront voir les tipis, assister aux danses de pow-wow, écouter des récits traditionnels et visiter le stand de bannock. Il s'agit d'une excellente façon pour les visiteurs de découvrir les traditions et la culture des Nations Blackfoot, Stoney Nakoda and Tsuut'ina.

Citations

« Je suis honorée de participer à l'ouverture du village indien du Stampede de Calgary. Il est réjouissant de voir autant de familles des Nations Blackfoot, Stoney Nakoda and Tsuut'ina présenter fièrement leur riche histoire et leurs traditions. Le village indien joue un rôle particulier dans le renforcement des relations entre les Canadiens et Canadiennes autochtones et non autochtones. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Faits en bref

Le Stampede de Calgary est un rodéo et une exposition qui ont lieu chaque année au mois de juillet à Calgary .

est un rodéo et une exposition qui ont lieu chaque année au mois de juillet à . L'événement de dix jours (du 6 au 15 juillet 2018), qui se présente comme « le plus grand spectacle extérieur au monde », attire plus d'un million de visiteurs par année. Sont prévus au programme l'un des plus grands rodéos du monde, un défilé, un parc d'attractions, des spectacles sur scène, des concerts, des concours agricoles, des courses de chariots et des expositions des Premières Nations.

Le Comité des événements autochtones, en partenariat avec les propriétaires de tipis, est responsable de toute la programmation autochtone au village indien.

Le premier village indien du Stampede a été installé en 1912 et est devenu un événement annuel en juillet 1923.

