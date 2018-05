Avis aux médias : événement en matière d'infrastructure à Laval







LAVAL, QC, le 9 mai 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence de la ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et du député de Laval-des-Rapides, M. Saul Polo, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin.

Date : le vendredi 11 mai 2018



Heure : 14 h 30



Lieu : Société de transport de Laval

2250, avenue Francis-Hughes

Laval (Québec)

Accueil des visiteurs par la porte d'entrée à gauche des portes de garage, rue Cunard

