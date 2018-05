Déclaration - Célébration de la Journée des infirmières et infirmiers autochtones







OTTAWA, le 9 mai 2018 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Jane Philpott, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, nous célébrons la Journée des infirmières et infirmiers autochtones. Il s'agit d'une excellente occasion de souligner le travail remarquable accompli chaque jour par les infirmières et infirmiers inuits, métis et des Premières Nations, ainsi que leur dévouement sans borne envers leurs communautés.

Bodiene Dussion, une infirmière des Premières Nations qui travaille à Cochin, en Saskatchewan, en est un bel exemple. Bodiene a notamment été l'âme dirigeante du projet d'élargissement des services de programmes liés au VIH, à l'hépatite C et aux infections transmissibles sexuellement dans la communauté de la Première Nation des Saulteaux. Bodiene a effectué des dépistages médicaux approfondis auprès de ses patients et a travaillé fort en vue d'éliminer la stigmatisation et la discrimination à l'égard de ces infections. Cette année, Bodiene a reçu le Prix d'excellence en soins infirmiers de 2018, remis par Services aux Autochtones Canada.

Le gouvernement fédéral offre un soutien aux infirmières et infirmiers autochtones qui travaillent dans les communautés inuites et des Premières Nations et qui sont souvent les seuls fournisseurs de soins de santé de première ligne auprès des personnes vivant dans des communautés éloignées et isolées. Ces travailleurs vont au-delà de leurs responsabilités en matière de soins infirmiers et occupent régulièrement plusieurs autres rôles. En plus de fournir des services de soins primaires essentiels, ils participent souvent à des recherches, enseignent et font valoir l'importance du savoir-faire culturel dans leur profession.

Reconnue pour offrir des soins de santé respectueux de la culture, Sophie Pamak est une infirmière inuite qui a grandi à Nain, au Labrador, et qui communique avec ses patients inuits dans leur langue maternelle, l'inuktitut. Elle est résolue à préserver cette langue et elle défend avec ferveur la santé et le bien-être de ses patients. Actuellement, elle travaille comme infirmière à domicile dans la communauté de Hopedale au Nunatsiavut (Labrador). Elle fait également du bénévolat au sein de comités locaux en matière de logement et de sécurité alimentaire, et elle étudie à temps partiel en vue d'obtenir son baccalauréat en soins infirmiers à l'Université d'Athabasca. Sophie a reçu le Prix d'excellence en soins infirmiers en 2012.

Je suis inspirée par tous les infirmiers et infirmières qui travaillent sans relâche pour défendre les soins et le bien-être des membres de leurs communautés, et veiller à ce qu'ils y aient accès. Les infirmières et infirmiers autochtones prennent soin de tout le monde dans leur communauté, qu'il s'agisse de femmes enceintes, de tout-petits ou de personnes âgées, et ce, souvent dans des moments extrêmement difficiles.

Ce dévouement se reflète dans les accomplissements de Joseph Redhead. Pendant plus de 13 ans, il a consacré son temps et son énergie comme infirmier en santé publique, puis comme infirmier responsable, au sein de la Nation crie de Sturgeon Lake, où il a passé la majeure partie de son enfance. En plus de son travail en tant qu'infirmier, Joseph défend les droits et les besoins des jeunes de sa communauté, et il est le président du centre d'amitié de Grande Prairie. On peut souvent le voir au centre d'amitié, à titre de visiteur ou pour aider où il le peut. Il fait aussi beaucoup de bénévolat à la société de bingo de Sturgeon Lake et au refuge pour les aînés de Grande Prairie. Joseph s'est vu décerner le Prix d'excellence en soins infirmiers en 2017.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de diminuer les écarts en matière de santé qui existent dans les communautés autochtones. Nous travaillons avec les communautés et les partenaires inuits et des Premières Nations en vue d'améliorer la formation sur le savoir-faire culturel et de renforcer la capacité des professionnels autochtones travaillant dans le domaine des soins de santé. Cette collaboration est essentielle à l'élaboration d'approches communautaires axées sur l'embauche, le maintien en poste et la formation d'infirmières et d'infirmiers autochtones qui contribuent au bien-être des communautés.

Lianne Mantla est une autre bénéficiaire du Prix d'excellence en soins infirmiers (2014) dont l'expérience illustre bien la valeur du savoir-faire culturel dans les soins de santé. Compte tenu de ses liens étroits avec sa famille, sa langue (tlicho), sa culture et ses traditions dénées, Lianne est retournée dans sa communauté natale de Behchoko, dans les Territoires du Nord-Ouest, pour travailler comme infirmière en santé communautaire après avoir obtenu son diplôme en soins infirmiers. Lianne a accédé au poste d'infirmière responsable avant de déménager à Yellowknife pour poursuivre sa carrière, mais c'est sa maîtrise de la culture et de la langue dénées qui lui a permis de fournir aux aînés des communautés du Nord des soins de santé personnels et axés sur le patient.

J'invite les Canadiens à se joindre à moi pour rendre hommage à l'ensemble des infirmières et infirmiers autochtones, et à les féliciter pour le travail exceptionnel qu'ils accomplissent chaque jour. »

